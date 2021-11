Moonfall : l'extinction est proche dans le nouveau trailer du film de Roland Emmerich

Le film catastrophe "Moonfall", nouvelle réalisation du spécialiste du genre Roland Emmerich, arrive en février 2022 dans nos salles et se dévoile un peu plus avec une nouvelle bande-annonce apocalyptique !

Le spécialiste de l'apocalypse est de retour

Attention, collision brutale en vue ! S'il y en a un que les catastrophes naturelles inspirent, c'est bien Roland Emmerich. On doit effectivement au réalisateur allemand quelques monuments du genre du film catastrophe. 2012, Le Jour d'après, Godzilla et Independence Day, autant de super-productions où des héros presque ordinaires sont lâchés dans des conditions et des histoires extraordinaires. Un peu moins heureux sur ses deux derniers films, Midway et Independence Day : Resurgence, malmenés par la critique, Roland Emmerich sera de retour en février 2022 avec Moonfall, film de catastrophe spatiale monumentale. On pose les yeux sur la nouvelle bande-annonce (en tête d'article), et la destruction et l'aventure y semblent calibrées pour battre des records !

Moonfall ©Metropolitan FilmExport

Moonfall : et si la Lune nous tombait dessus ?

Les Gaulois n'avaient peur que d'une chose, que le ciel leur tombe sur la tête. On n'est pas très loin de cette hantise avec Moonfall. Celui-ci, comme son titre l'indique, va en effet mettre en scène la collision de la Lune et de la Terre. Dans l'espace comme sur notre planète menacée, on va donc suivre différents personnages qui luttent pour leur propre survie et la sauvegarde de l'humanité.

Pour ces personnages, Moonfall rassemble un casting de belle tenue. Autour d'Halle Berry, on retrouve ainsi Patrick Wilson, Charlie Plummer, Michael Peña, Donald Sutherland et John Bradley. Comme confirmé par l'affiche présentée, les images et une phrase déjà culte du personnage de Patrick Wilson dans la bande-annonce, cette Lune ne semble pas du tout naturelle et il y a un mystère à éclaircir sur ce qu'elle renferme. Aspect intrigant du film, comme la première bande-annonce le suggérait, cette science-fiction semble doublée d'un élément fantastique, avec une mystérieuse et hostile créature.

Avant de pouvoir juger du bon équilibre de ces multiples intentions, on peut déjà constater que Roland Emmerich a sorti le plus grand jeu possible, s'offrant en effet un gigantisme maximal et inédit avec cette idée d'une collision entre la Terre et la Lune. Si on entend déjà les pas de quelques gros sabots, la curiosité de voir cette débauche de moyens visuels est bien réelle !

Moonfall est prévu dans nos salles de cinéma le 9 février 2022.