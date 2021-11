Morbius : la nouvelle bande-annonce connecte définitivement le film au MCU

« Morbius », le prochain film des studios Sony issu de l’univers Spider-Man dévoile sa nouvelle bande-annonce. Des images plus convaincantes que le premier trailer pour le vampire.

Qui est Morbius ?

Morbius est créé en 1971 par Roy Thomas et Gil Kane. C'est à la base un brillant scientifique qui tente de trouver un traitement contre une maladie du sang dont il est atteint. S’il parvient à ses fins, un horrifique effet secondaire accable le docteur. En effet, s’il est bien guéri de sa maladie, il devient en contrepartie un vampire. Il ne supporte plus la lumière du soleil et devient continuellement assoiffé de sang humain. Il est déchiré entre un dégoût de lui-même et son désir de vivre. Plus anti-héros que super-vilain, Morbius a souvent affronté Spider-Man mais s'est également rangé de son côté, notamment pour arrêter Carnage.

Morbius ©Marvel Comics

Véritable Dr Jekyll and Mister Hyde, le personnage débarque prochainement au cinéma, devant la caméra de Daniel Espinosa. Pour l'incarner, Sony a engagé Jared Leto, de retour dans une adaptation de comics après sa décevante incarnation du Joker dans Suicide Squad.

Une nouvelle bande-annonce plus convaincante

Il y a quelques mois maintenant, Sony a dévoilé les premières images de Morbius. Malheureusement, à l’époque, ce premier trailer avait été globalement mal reçu. Il faut dire que l’esthétique présentée n’annonçait rien de bon. Beaucoup ont pointé du doigt le manque de saveur de ces premières images.

Cette nouvelle bande-annonce tend à nous rassurer un peu. L’esthétique de Daniel Espinosa, à qui l’on doit notamment Life, Sécurité Rapprochée et Easy Money, semble davantage travaillée. Jared Leto donne la sensation d’être plus convaincant dans la peau du vampire vivant, et les séquences d’action gagnent en puissance.

De nombreuses connexions avec le MCU

Mais surtout, ce qui est intéressant dans cette nouvelle bande-annonce, ce sont les différentes connexions avec le reste de l’univers Marvel. Comme c’est abordé dans la scène post-générique de Venom : Let There Be Carnage, le Spiderverse et le MCU ne font plus qu’un. Morbius semble lui aussi être inscrit dans le MCU. Déjà, Michael Keaton est de retour dans la peau du Vautour, un antagoniste qu’il a incarné dans Spider-Man : Homecoming, et qu’on n'avait plus revu depuis. Ensuite, au détour d’un plan, l’immeuble d’Oscorp fait son apparition. Un élément important puisque c’est la première fois qu’il est fait mention de l’entreprise du Bouffon Vert dans le MCU.

Morbius ©Sony Pictures

Enfin, la bande-annonce se conclut sur une petite vanne sympathique en l’honneur de Venom. Histoire de rappeler que tout ceci se passe dans le même univers. Une question demeure cependant : Morbius vient-il de l’univers de Venom et a été ramené dans le MCU comme ce dernier ? Ou vient-il directement du MCU ? Dans ce deuxième cas, comment connaît-il l’existence de Venom ?

Tout ceci est encore un peu complexe, et la sortie du film le 19 janvier prochain apportera des éléments de réponse. Outre la présence de Jared Leto dans le rôle principal, le reste de la distribution se compose notamment de Matt Smith, Adria Arjona, Tyrese Gibson et donc de Michael Keaton.