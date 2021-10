Mort d'Halyna Hutchins : une pétition lancée pour bannir les armes à feu des tournages

La tragédie survenue sur le tournage de "Rust" est un événement dont le monde du cinéma se serait bien passé. Quelques jours après les faits, l'affaire continue d'être beaucoup commentée et une pétition vient d'être lancée pour bannir les armes à feu des productions.

La fusillade mortelle dont tout le monde parle

L'émoi ne retombe toujours pas au sujet de la mort d'Halyna Hutchins, directrice de la photographie dont la vie a été enlevée sur le tournage de Rust, à la suite d'un incident impliquant une arme à feu. Cette dernière était maniée par l'acteur Alec Baldwin, alors qu'il pensait vraisemblablement qu'elle n'était pas dangereuse. Pourtant, quand le coup est parti, il a donc fait des dégâts en touchant Halyna Hutchins puis le réalisateur Joel Souza.

Une enquête a évidemment été ouverte pour faire la lumière sur ces événements. Un accident qui rappelle celui ayant fauché Brandon Lee sur le tournage du culte The Crow. Il faudra attendre pour obtenir le fin mot de l'histoire. Pour le moment, le tournage du western Rust a fort logiquement été mis en pause. Si sortie il y a, elle sera accompagnée d'une atmosphère particulière.

Image du plateau de Rust

Une pétition lancée après le décès d'Halyna Hutchins

Au milieu des réactions, le réalisateur Bandar Albuliwi en a profité pour lancer une pétition sur le site Change.org. Dans celle-ci, il réclame l'interdiction d'armes réelles sur les plateaux, pour qu'un tel incident ne puisse arriver de nouveau. 26 531 signatures ont été récoltées au moment où nous écrivons ces lignes. L'auteur de la pétition espère que l'influence d'Alec Baldwin à Hollywood va permettre de changer les pratiques employées sur les tournages. Le metteur en scène a été rejoint par Olivia Wilde dans son combat, qui s'est exprimée à son tour sur Twitter :

Hollywood : il est temps de créer la loi Halyna, qui bannira l'utilisation de vraies armes à feu sur les tournages et créera un environnement de travail dans lequel tout le monde sera en sécurité.

Il est tout à fait anormal que quelqu'un perde la vie de la sorte sur un plateau. Les armes utilisées sont normalement supervisées par des professionnels et sont préparées pour éviter d'être dangereuses. En l'occurence, les armes sont chargées à blanc ou carrément vides. Des mesures qui tombent sous le sens. Pourtant, Alec Baldwin en a manipulé une qui était chargée avec une vraie balle. On ne sait pas comment Hollywood va réagir, dans les faits, après la disparition d'Halyna Hutchins. Mais il semble certain que des mesures vont être prises pour empêcher que l'histoire se répète.