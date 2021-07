Mourir peut attendre : la connexion avec Casino Royale est confirmée

Barbara Broccoli, à la tête de la franchise depuis "Goldeneye" en 1995, l'a confirmé : "Mourir peut attendre" conclura l'arc narratif ouvert par l'intrigue de "Casino Royale". 15 ans après la sortie du premier film avec Daniel Craig, il est maintenant certain que Vesper Lynd aura son rôle à jouer, quelle qu'en soit la forme, en chair et en os ou depuis sa tombe...

Le flegme britannique et l'humour pince-sans-rire n'y feront rien. Mourir peut attendre, 25ème film de la franchise 007, se sera fait longtemps attendre, jusqu'à ce que ce jeu de mots n'en soit plus drôle. Dans les tous premiers blockbusters à devoir se reporter suite à la pandémie de Covid-19, sa sortie est maintenant fixée au 6 octobre 2021. À cette date, on pourra donc voir la dernière sortie de Daniel Craig dans le rôle de James Bond, avec une conclusion apportée à son cycle, où tous les films sont connectés entre eux. Et pour bien faire les choses, comme on a pu déjà le repérer, la production a tenu à ce que Mourir peut attendre finisse ce qui a commencé avec Casino Royale, premier 007 de Daniel Craig et "reboot" de la franchise.

Casino Royale - Mourir peut attendre, une affaire à finir

Ce n'est pas encore détaillé, mais la productrice historique Barbara Broccoli l'a bien affirmé, dans une interview donnée à Total Film :

Ce film est le bon complément à Casino Royale, parce que son évolution émotionnelle depuis ce film le fait parvenir à un endroit encore jamais vu. C'est très excitant. En termes de conclusion, la boucle est bouclée maintenant. Et c'est très satisfaisant.

La nouveauté de l'ère Craig est d'avoir construit une cohérence entre les films, alors qu'auparavant tous les films James Bond étaient autonomes et n'entretenaient pas de rapport les uns avec les autres - exception faite des figures du SPECTRE et de la "famille" autour de 007. Avec cette continuité entre les 5 films, le personnage a pu être psychologiquement approfondi, et ancré dans une réalité plus tangible. D'une certaine manière, le 007 version Daniel Craig est l'homme blessé et trahi par Vesper Lynd, grand amour de sa vie tragiquement décédé à Venise à la fin de Casino Royale. Un des coeurs battants des films suivants reste Vesper Lynd (Eva Green), dans la mesure où elle était liée à M. White, père de Madeleine Swann (Léa Seydoux), Madeleine elle-même devenue love interest de tout premier plan depuis Spectre.

Mourir peut attendre ©Universal Pictures

Le retour de Vesper Lynd ?

De quelle manière l'histoire de James Bond dans Mourir peut attendre va-t-elle se raccrocher à celle de Casino Royale ? C'est tout le mystère du film, qui reste encore opaque puisqu'on sait que l'intrigue principale impliquant Safin (Rami Malek) est a priori inédite. Mais comme le rappelle James Bond lui-même dans la bande-annonce : "Le passé ne meurt jamais"...

Donc inédite certes, mais liée au passé de James Bond, et donc à sa première mission, celle de Casino Royale. Beaucoup d'éléments ont déjà indiqué que le sujet Vesper Lynd serait présent, une dernière réflexion de Daniel Craig dans la même interview pour Total Film appuie encore l'hypothèse de la revoir. À la question de savoir quels sont les grands thèmes de Mourir peut attendre, l'acteur répond :

L'amour et la famille.

Une manière fine de ne pas dévoiler l'histoire, tout en apportant une vraie réponse. Après le traitement de la "double" famille, celle du MI6 avec Q,M et Moneypenny, et la "famille" de James Bond, joliment mis en scène par Sam Mendes dans Skyfall et Spectre, Mourir peut attendre va donc s'occuper de faire un sort au thème de l'amour pour James Bond. Avec les promesses faites de grande émotion, nul doute que ce nouveau 007 va nous ramener dans les eaux bouillonnantes de Venise...

Réponse le 6 octobre 2021 au cinéma !