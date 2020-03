Mulan : les premiers avis sont arrivés

Première grosse sortie de l'année pour Disney, "Mulan" est un énième remake en live d'un des films animés du catalogue. À quelques jours de son arrivée dans nos salles, nous pouvons découvrir les premiers avis. S'achemine-t-on vers une réussite ou un film tiède ?

Le contexte actuel provoqué par le coronavirus n'a pas forcé Disney à revoir en précipitation ses plans pour la sortie de Mulan. Pourtant, l'enjeu financier est fort et la fermeture du marché asiatique risque de coûter cher. Tout le monde n'étant pas logé à la même enseigne, la presse américaine a déjà pu découvrir le film en avant-première mondiale. Ce qui nous permet d'avoir des premiers retours sur la qualité du film.

Quelques doutes pouvaient exister, par rapport aux différences avec le dessin-animé. Pas de dragon Mushu ni de Li Shang, et une nouvelle méchante pour se dresser face à Mulan. Le reste devrait reprendre les principales lignes de la narration. À savoir l'invasion de la Chine par un envahisseur venu du nord. Quand l'Empereur appelle tous les hommes à se rendre sur le champ de bataille au nom de la patrie, Mulan refuse que son père s'y rende et prend sa place. Elle devra se faire une place dans ce milieu masculin et se découvrira une force qu'elle ne soupçonnait pas.

Des premiers avis positifs sur Mulan

Annoncé aux USA avec un classement PG-13 qui dénote des autres productions de Disney, le remake peut avoir une carte à jouer en arborant un ton un peu plus mature. Est-ce que cela se confirme avec les premiers avis ? Voici un petit florilège de réactions à chaud :

Mulan est le meilleur remake live-action depuis Cendrillon - je n'ai pas ressenti le manque des chansons. Il trouve des nouvelles notes dans une histoire qu'on connaît déjà en délivrant de l'action, du cœur et de l'humour.

Il y a un grand film qui aspire à éclater dans Mulan, mais il est étonnamment plombé dans l'adaptation de l'animation. Il a ses moments, mais les méchants de faible qualité et l'action incohérente en font un film médiocre.

Mulan est excitant, vibrant, émouvant, et assez différent du dessin-animé. C'est autre chose, que j'ai eu envie de creuser - un film Disney plus mature, avec des belles cascades et des chorégraphies. La réalisatrice Niki Caro et Liu Yifey se distinguent.

Mulan est absolument fantastique. Assez différent avec des grandes scènes d'action, mais le cœur du film original. Ce n'est pas grave s'il ne s'agit pas d'un film musical. Si vous êtes fans de l'animé, il y a des références subtiles à certaines chansons. Je veux le revoir encore.

Mulan est bon, poli et vaut le détour. Hélas, son respect est une faute. Il ne se détache vraiment qu'au point culminant. Jason Scott Lee est génial, mais tout le monde semble avoir peur d'offenser. Le film n'a pas l'énergie gonzo de La Grande Muraille ou de Maléfique : Le Pouvoir du Mal.

Le casting de Mulan est fantastique. Il y a un lot de petits moments qui évoquent le film animé qui vont rendre heureux les fans. C'est très beau et un film épique. Il y a dedans plus d'éléments fantastiques je ne le pensais. Par-dessus tout, c'est une bonne relecture et c'est très fun.

J'ai vu Mulan deux fois maintenant et je dois dire que c'est suuuuuuper. Facilement le meilleur reboot live action de Disney. Je pense aussi que c'est la première bataille épique de Disney ? C'est beau, captivant, riche et entraînant. Le casting est excellent et la mise en scène de Niki Caro vous coupe le souffle.

Vous pourrez facilement en trouver d'autres en vous baladant sur Twitter, mais la majorité semble d'accord pour applaudir la réussite qu'est le film. Quelques avis plus nuancés ou négatifs sont à noter. Pour résumer, si le film arrive à s'éloigner du film original, les fans ne vont pas avoir l'impression qu'il y a une trahison et pourraient trouver quelques surprises bienvenues. Dans le fond, c'est ce qui nous fait le plus plaisir, car les remakes Disney ont tendance à manquer de jugeote.

Mulan est attendu dans nos salles le 25 mars prochain.