Murder Mystery 3 : la drôle de condition d'Adam Sandler pour faire le film

Adam Sandler adore faire équipe avec Jennifer Aniston dans "Murder Mystery". Le comédien est prêt à mener à nouveau l'enquête dans un troisième opus, mais a fait part d'une condition.

Murder Mystery 2 : un nouveau carton pour Adam Sandler et Netflix

Après The Ridiculous 6, The Do-Over, Mariage à Long Island ou encore Hubie Halloween, Adam Sandler s'associe à nouveau avec Netflix pour Murder Mystery 2. Sortie le 31 mars 2023 sur la plateforme, le long-métrage de Jeremy Garelick s'est immédiatement hissé en tête des films les plus visionnés.

Dans ce deuxième volet centré sur les enquêteurs de choc Audrey (Jennifer Aniston) et Nick Spitz (Adam Sandler), le couple se rend au mariage du Maharajah (Adeel Akhtar) et de sa compagne Claudette (Mélanie Laurent). Durant les festivités, leur ami se fait kidnapper. Les deux détectives se lancent à sa recherche et tentent de démasquer le coupable parmi les suspects présents à la cérémonie. Cette nouvelle affaire les mène à Paris et leur fait vivre des situations explosives à l'Arc de Triomphe et sur la Tour Eiffel.

Murder Mystery 2 ©Netflix

Mark Strong, Dany Boon, Jodie Turner-Smith et John Kani complètent la distribution de ce deuxième volet. Au vu du succès du film, qui a enregistré 124 millions d'heures de visionnage en deux semaines, Audrey et Nick Spitz ont de grandes chances de revenir dans un troisième opus.

L'unique condition pour revenir

Lors de la première de Murder Mystery, Adam Sandler a affirmé qu'il était prêt à refaire équipe avec Jennifer Aniston. Mais à une condition. L'acteur a déclaré avec humour qu'il reviendra sans la moindre hésitation si Shaquille O'Neal accepte de participer au projet :

Si Shaq’s est dedans, alors je le suis aussi. Je l’adore et dès qu’il est près de moi, je suis le plus heureux.

Murder Mystery 2 ©Netflix

Il a ajouté :

Aniston et moi passons de bons moments et si quelqu'un est partant pour se faire assassiner et traîner pendant six, sept ou huit semaines quelque part, c'est cool.

Shaquille O'Neal, qui est notamment apparu au côté d'Adam Sandler dans Jack et Julie, Copains pour toujours 2, Famille recomposée, Hubie Halloween et Le Haut du panier, a assuré au média PopCulture qu'il est partant pour Murder Mystery 3. Reste désormais à savoir s'il jouera la victime...