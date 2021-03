Netflix annonce les films et séries phares de l'année 2021

Netflix voit que les productions françaises marchent ces derniers temps et compte insister dans ce sens. La plateforme vient de révéler une liste de projets originaux made in France qui vont être diffusés ou être lancés en production en 2021. Attention, il y a du lourd !

La France gâtée sur Netflix

Netflix a adopté une stratégie très maline en sortant des quatre coins du globe des productions originales. Soit pour les acheter, soit plus directement pour les créer. La France a ainsi quelques beaux succès à son palmarès. On évoquera forcément Lupin, la série avec Omar Sy qui a cartonné. Bien avant ça, le long-métrage Balle Perdue a eu le droit à une jolie carrière sur la plateforme. Nous ne sommes pas encore au niveau de ce que font les Américains mais on sent que Netflix a envie de travailler avec des talents français. Une démarche qui s'est déjà faite ressentir l'année dernière, quand des bureaux ont été ouverts dans la capitale.

La firme fait savoir en cette fin mars que ses efforts vont se prolonger en 2021. Dans les prochains mois de l'année, c'est 27 titres orignaux qui vont être lancés en production ou proposés sur le service. Une offre qui comprend des films, des séries et des documentaires. Une belle promesse, qui le devient encore plus quand on comprend tout ce qui se cache derrière ce programme.

Deux suites et un remake d'un polar sud-coréen

Nous parlions de Balle Perdue précédemment et c'est désormais une suite qui est sur les rails. Le réalisateur Guillaume Pierret va avoir une chance de prolonger l'histoire et l'univers qu'il a présenté. Nous ne savons pas encore quelle sera l'approche scénaristique privilégiée, ni quels personnages vont revenir. On espère que l'excellent Alban Lenoir continuera de porter le rôle principal. Toujours du côté des suites, Netflix confirme que celle à De l’autre côté du périph est en préparation. Louis Leterrier sera à la barre, pendant qu'Omar Sy et Laurent Lafitte reprendront leur personnage respectif.

De l'autre côté du périph ©Mandarin Cinéma

Comme Guillaume Pierret qui a pu sortir son premier long-métrage sur Netflix, c'est cette fois au tour de Régis Blondeau d'avoir la même opportunité. Le réalisateur français a signé pour À tombeau ouvert, un thriller qui sera tiré du film Hard Day. Cette production sud-coréenne sortie en 2014 suivait un commissaire qui renversait un homme le jour de l'enterrement de sa mère. Pour camoufler son crime, il décidait de planquer le corps dans le cercueil. Cette déclinaison française va présenter Franck Gastambide au casting.

Jean-Claude Van Damme et Dany Boon filent sur Netflix

Au croisement entre l'action et la comédie, David Charhon proposera Le Dernier Mercenaire avec Jean-Claude Van Damme dans le rôle principal. L'une des icônes du cinéma d'action va incarner un ancien agent des services secrets qui doit venir en aide à son fils, dans une très mauvaise posture. Le gouvernement veut lui mettre la main dessus alors qu'il n'a rien à se reprocher. Le casting regroupe des beaux noms autour de sa star : Alban Ivanov, Assa Sylla, Eric Judor, Valérie Kaprisky, Patrick Timsit et Miou-Miou. C'est le jeune Samir Decazza que l'on retrouvera dans le rôle du fils de JCVD.

Le sang du cartel ©Lions Gate

La dernière grosse annonce du côté du cinéma est le film 8 rue de l'humanité, le nouveau projet co-écrit et réalisé par Dany Boon. La star du cinéma français a été inspirée par le confinement et veut en parler. Le scénario se déroulera dans un immeuble parisien et évoquera le quotidien de plusieurs familles confinées.

Des séries alléchantes sont attendues

Le format sériel ne sera pas en reste avec des belles idées en développement. Les retours de Lupin, Family Business ou encore Mortel sont déjà annoncés. En 2021 sortira également Disparu à jamais, un polar adapté d'un bouquin d'Harlan Coben avec un casting magnifique composé de Finnegan Oldfield, Nicolas Duvauchelle, Guillaume Gouix, Garance Marillier et Nailia Harzoune. Le scénario a été adapté pour s'inscrire dans un contexte français et placera l'intrigue à Nice, ville phare de la Côte d'Azur déjà filmée dans le récent Sentinelle. Toujours cette année, les productions de La Part du feu, un récit choral centré autour de l'incendie de Notre-Dame, et celle de Johnny by Johnny, un documentaire sur le chanteur disparu en 2017, seront lancées. On attend aussi la série Braqueurs de Julien Leclercq, dérivée du film de 2015.

En ce qui concerne 2022, Netflix lève le voile sur Les Sept Vies de Léa, un intrigant récit sur une héroïne qui se réveille dans le corps d'un adolescent disparu il y a des années. Dans un autre registre, Nawell Madani va concrétiser une idée originale avec Bendo. Une série sur une journaliste qui doit rassembler une importante somme d'argent pour rembourser un dealer.

Netflix en garde évidemment en réserve et compte nous annoncer d'autres titres de son catalogue français à l'avenir. Ce qui est sûr, c'est que des futurs cartons sont certainement dans la liste !