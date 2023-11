Netflix : cette comédie et dernier film de Jean-Pierre Bacri crée la surprise

Sortie au cinéma en 2018, la comédie dramatique "Photo de famille" de Cécilia Rouaud fait une entrée fracassante sur la plateforme Netflix. L'occasion parfaite pour rire et s'émouvoir, et (re)voir le grand Jean-Pierre Bacri dans son dernier rôle au cinéma.

La comédie Photo de famille cartonne

Ajoutée le 24 novembre 2023 au catalogue Netflix, la comédie dramatique Photo de famille est entrée directement dans le Top 10 Films. Ce film, sorti en 2018 et réalisé par Cécilia Rouaud, a de nombreuses qualités, dont celle d'afficher un casting qui déborde de talent. En effet, il y est question d'une famille qui va devoir resserrer des liens très détendus au décès du grand-père, et les membres de cette famille sont en effet interprétés par des actrices et des acteurs de premier ordre.

Photo de famille ©SND

Il y a d'abord les deux filles, Gabrielle et Elsa. Gabrielle est une "statue" pour touristes sur les quais de Paris, et est interprétée par Vanessa Paradis. Elsa est animée par une colère profonde et constante, et souffre de ne pas tomber enceinte. Camille Cottin lui prête ses traits. Elles ont un frère, Mao, un concepteur de jeu vidéo dépressif et alcoolique, incarné par Pierre Deladonchamps.

Enfin, leurs parents, séparés, sont interprétés par Chantal Lauby, Claudine, et le regretté Jean-Pierre Bacri, Pierre. Lorsque la mère de Pierre, "Mamie", se retrouve seule au décès de son mari, père de Pierre et donc grand-père de ses enfants, les parents et enfants qui ne se voient quasiment jamais vont devoir se réunir et s'occuper de "Mamie".

Le dernier rôle de Jean-Pierre Bacri

Jean-Pierre Bacri, grand comédien de théâtre et de cinéma, scénariste de génie avec sa partenaire Agnès Jaoui, est décédé le 18 janvier 2021, à l'âge de 69 ans. Il a laissé un vide abyssal, tant son intelligence, sa perspicacité, son charisme et ses colères touchantes ont accompagné plusieurs générations. Photo de famille est ainsi son dernier rôle au cinéma. Il y tient son rôle de prédilection du "râleur", dont la rudesse cache des failles émouvantes.

Photo de famille raconte plusieurs réconciliations. Celle des membres d'une famille entre eux, mais aussi celle de chacun des membres de cette famille avec soi-même. Confrontés à la mère de leur grand-père, puis à la maladie de leur grand-mère, Gabrielle, Elsa et Mao vont ainsi se retrouver, ainsi que leurs parents. Une histoire où la réalisatrice et scénariste trouve le juste équilibre entre la comédie et le drame. Et qui offre à Jean-Pierre Bacri l'occasion d'une dernière performance qui serre le coeur.