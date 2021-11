Oppenheimer : Robert Downey Jr. et Matt Damon chez Christopher Nolan ?

Christopher Nolan a l'air de s'être mis en tête qu'un casting de luxe était nécessaire pour son prochain film, le biopic "Oppenheimer". Après Cillian Murphy et Emily Blunt, ce sont Robert Downey Jr. et Matt Damon qui devraient aussi prendre part à cette aventure.

Christopher Nolan aux origines de la bombe atomique

Oppenheimer, le nouveau film de Christopher Nolan, est un gros projet qui est en train de se monter en ce moment. Un peu plus d'un an après la sortie de Tenet, le metteur en scène s'est remis au travail. Plus de collaboration avec Warner, cette fois, suite à un profond désaccord sur les pratiques du studio durant la pandémie. Universal en a profité pour attirer Nolan dans ses filets, en lui donnant toutes les garanties qu'il voulait, dont une sortie obligatoire dans les salles.

Oppenheimer, comme son nom l'indique, va revenir sur la vie de Robert Oppenheimer. Un physicien connu pour avoir été à l'origine de la bombe atomique lors de la période de la Seconde Guerre mondiale. Le long-métrage va d'ailleurs se dérouler à cette époque, avec Cillian Murphy pour l'incarner. Dernièrement, c'est Emily Blunt qui a aussi été recrutée pour tenir le premier rôle féminin. Il se disait dans la presse américaine que le cinéaste était en train de chercher à constituer un casting composé de stars. Chose qu'il peut se permettre, car rares sont ceux qui oseraient refuser de tourner pour lui. On attendait donc sagement de savoir qui pourraient être les prochains à monter à bord.

Deux grands noms en plus au casting d'Oppenheimer ?

Deadline révèle que Robert Downey Jr. et Matt Damon sont actuellement en négocations pour figurer au générique. Pour le coup, on peut parler de superstars et de noms reconnus par le grand public. Les deals ne sont pas encore signés mais à priori en très bonne voie. Du moins, ils le sont suffisamment pour que le média américain largue cette retentissante information.

Bill Baker (Matt Damon) - Stillwater ©Focus Feature

On ne sait rien sur les rôles qu'ils pourraient décrocher mais nul doute qu'ils seront importants dans le scénario. On ne va pas chercher de tels noms pour les condamner à s'illustrer qu'une poignée de minutes. D'après des précédents rapports, le budget serait de 100 millions de dollars. Une bonne partie de celui-ci sera sûrement allouée au casting tant ces deux futures recrues ont des salaires qui doivent peser dans la balance. En particulier en ce qui concerne l'interprète d'Iron Man dans le MCU, qui est réputé pour demander des montants astronomiques. S'entourer d'un casting XXL, voilà peut-être la recette pour compenser le fait qu'Oppenheimer n'a pas un sujet très bankable ou sexy pour le public.

Les prochaines semaines nous enseigneront si d'autres personnalités populaires se joignent au projet. Le tournage débutera normalement en début d'année 2022, puis la sortie aux États-Unis est déjà fixée au 21 juillet 2023.