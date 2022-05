Pacific Rim Uprising : pourquoi cet acteur important du premier film n'est pas dans cette suite ?

Réalisé par Guillermo del Toro, "Pacific Rim" avait marqué les esprits en 2013. Dans ce film, Charlie Hunnam y jouait le rôle principal. Pourtant, il est totalement absent dans la suite intitulée "Pacific Rim : Uprising" .

Pacific Rim : Kaijus vs Jaeger

Depuis bien longtemps, Guillermo del Toro est un grand fan de la fiction japonaise, en particulier de certains de ses sous genres comme les mecha (que sont Gundam ou Evangelion) et les films de Kaijus (Godzilla). Il décide donc d'assouvir un fantasme de gosse en réalisant un film regroupant ces deux sous-genres : Pacific Rim.

Le film est plutôt bien accueilli par la critique et récolte un bon score au box office (411 millions de dollars de recettes engrangées, pour un budget de 190 millions). Il lance surtout une franchise qui se compte aujourd'hui en films, jeux vidéo et même en romans.

Pacific Rim © Legendary Pictures

Pacific Rim se déroule dans un monde où des créatures gigantesques nommées Kaijus ont surgi des flots et ont ravagé villes et humains à la fois. Pour se défendre, un projet a alors été mis en place : les Jaegers, des immenses robots ont été créés et contrôlés simultanément par deux pilotes qui communiquent par télépathie.

Une suite sans blond ?

Sorti en 2018, Pacific Rim : Uprising prend la suite du film de 2013. Il se déroule ainsi 10 ans après la fin de la grande guerre entre les Kaijus et les Jaeger. Dans une humanité qui se reconstruit et connaît la paix, les monstres font pourtant leur retour.

Dans ce second volet, exit Guillermo del Toro à la réalisation (il reste toutefois producteur) et bonjour Steven S. DeKnight. Exit surtout Charlie Hunnam, star du premier volet, et remplacé ici par John Boyega. Pourtant, son personnage était bel et bien vivant à la fin de Pacific Rim.

Alors qu'il est le grand héros qui met fin à la guerre, son nom n'est même pas évoqué dans cette suite.

Dans une interview donnée à Collider, au moment de la sortie le réalisateur de Pacific Rim : Uprising avait répondu à ces nombreuses interrogations. D'une part, il avait déclaré que si le personnage n'était pas mentionné dans cette suite, c'était dû aux retours des projections test qui avaient amené la production à supprimer une scène où le personnage allait être évoqué.

D'autre part, la star révélée par Sons of Anarchy ne pouvait tout simplement pas se libérer pour ce second opus :

La seule raison pour laquelle il n'est pas dans le film, c'est un problème d'emploi du temps. Il avait un projet qui lui tenait extrêmement à coeur, un remake de 'Papillon' - on venait de finir le script et il était dedans. Et à ce moment-là, il a été annoncé qu'il allait tourner 'Papillon' et les dates étaient exactement les mêmes que les nôtres.

Steven S. DeKnight a toutefois assuré que si l'acteur était libre pour un troisième volet de Pacific Rim, il pourrait aisément être dedans.