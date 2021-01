Pourquoi Hugh Grant ne veut plus faire de comédies romantiques ?

Le comédien Hugh Grant, grand habitué des comédies romantiques, vient de révéler qu'il n'accepterait plus de jouer dans ce type de film. Il se considère trop vieux et en a marre de ce genre de rôles.

Hugh Grant : un acteur récurrent des comédies romantiques

Tout au long des années 1990 et au début des années 2000, Hugh Grant était le tombeur de ces dames. Un acteur de choix pour camper les personnages séduisants et attachants dans les comédies romantiques. Un genre qu'il affectionnait particulièrement et qui a lancé sa carrière d'acteur à Hollywood. Après tout, c'est lui dans Coup de foudre à Notting Hill, dans Love Actually ou encore dans Quatre mariages et un enterrement.

Charles (Hugh Grant) - Quatre mariages et un enterrement @Gramercy Pictures

Hugh Grant débute sa carrière sur grand écran en 1987, après quelques rôles à la télévision. Dans Maurice, il incarne un jeune homosexuel en pleine Angleterre Victorienne. Un rôle fort qui le révèle auprès de la profession. Et lui vaut même un prix d'interprétation au Festival de Venise. Après des apparitions dans Lunes de fiel et Les Vestiges du Jour, il perce à l'international dans la comédie romantique Quatre mariages et un enterrement, remportant pour l'occasion un Golden Globe. Un genre qui lui collera par la suite à la peau puisqu'il apparaît dans des films comme Pour un garçon, Le Journal de Bridget Jones ou encore L'amour sans préavis.

Hugh Grant se considère trop vieux pour ces rôles

Des années après l'âge d'or des comédies romantiques, Hugh Grant a préféré s'éloigner discrètement de ce genre, pour se consacrer à d'autres rôles. Lors d'une récente interview avec Deadline, le comédien a reconnu qu'il ne voulait plus jouer dans les comédies romantiques, puisqu'il se trouve « trop vieux et trop laid » pour des projets de cette nature :

Il n'y a pas vraiment de danger pour que je fasse une nouvelle comédie romantique. Parce que je suis juste trop vieux et moche maintenant. Ça n'arrivera pas.

Bien sur, une telle déclaration n'est pas forcément à prendre au pied de la lettre. Mais force est de constater que l'acteur cherche à tourner dans d'autres types de productions ces dernières années. Ainsi, il apparaît dans des films comme Cloud Atlas des sœurs Wachowski, dans Agents très spéciaux – Code UNCLE et The Gentlemen de Guy Ritchie ou encore dans le récent Mort à 2020 sur Netflix. Des rôles variés et atypiques qui prouvent bien son désir de laisser sa période romantique bien derrière lui.