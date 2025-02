Premières images de cette suite longtemps attendue avec Ben Affleck

Neuf ans après la sortie du premier film, "Mr Wolff 2" sera dévoilé cette année. Les premières photos du long-métrage montrent le retour de plusieurs personnages et l’arrivée d’une nouvelle venue.

Ben Affleck de retour dans Mr Wolff 2

Sorti en 2016, Mr Wolff met en vedette Ben Affleck dans le rôle d’un homme très discret. Autiste et génie mathématique, Christian Wolff travaille en tant qu’expert-comptable et ne laisse rien paraître sur sa vie privée. Mais en réalité, il cache un lourd secret : il remplit des contrats pour certaines des organisations criminelles les plus dangereuses du monde.

S’il a reçu des critiques mitigées, Mr Wolff a bien marché à sa sortie en salles. À la fin de son exploitation, le film avait récolté plus de 155 millions de dollars pour un budget de 44 millions selon les chiffres de Box Office Mojo. Suffisant pour que le développement d’une suite soit lancé. Toutefois, celle-ci a été attendue par les fans pendant de longues années. Mais sa sortie approche désormais à grands pas, et ses premières images viennent d’être dévoilées.

Plusieurs revenants et une nouvelle venue sur les premières photos

À quelques semaines de la sortie de Mr Wolff 2 aux États-Unis, Amazon a partagé de nombreuses photos du long-métrage. Elles mettent notamment en scène Ben Affleck, mais aussi Jon Bernthal, qui reprend son rôle de Brax. L’une d’entre elles montre également Marybeth Medina, le personnage joué par Cynthia Addai-Robinson, qui était aussi présent dans le premier film.



On retrouve également le personnage incarné par J.K. Simmons, Ray King. Mais il apparaît aux côtés d’une nouvelle venue dans l’univers de Mr Wolff, interprétée par Danielle Pineda et nommée Anais. Après avoir tenu l’un des rôles principaux du premier film, Anna Kendrick n’est en revanche pas présente dans cette suite.

Quid de sa sortie dans l’Hexagone ?

Les nombreux acteurs à avoir repris leur rôle du premier film ne sont pas les seuls à être revenus pour Mr Wolff 2. Après avoir déjà dirigé le premier opus, Gavin O’Connor s’est de nouveau assis dans le fauteuil de réalisateur. Et il a de nouveau porté à l’écran un scénario écrit par Bill Dubuque.

Comme évoqué plus haut, Mr Wolff 2 sortira dans quelques semaines aux États-Unis. Il y sera projeté dans les salles à partir du 25 avril prochain. En France, il n’a en revanche pas encore de date de sortie.