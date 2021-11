Resident Evil Bienvenue à Raccoon City : s'offre une bande-annonce terrifiante

"Resident Evil : Bienvenue à Raccoon City" continue de se dévoiler avec une dernière bande-annonce qui met cette fois l'accent sur l'horreur. On nous promet une ambiance de terreur pour la nouvelle adaptation de la franchise vidéoludique.

Resident Evil revit

Resident Evil est d'abord une grande saga vidéoludique. De là, un premier film a été réalisé par Paul W. S. Anderson en 2002. Une adaptation plutôt correcte dans un genre de série B. Puis, il y a eu les nombreuses suites avec Milla Jovovich dans des situations toujours plus improbables pour dézinguer des zombies et des créatures de plus en plus grotesque. On ne peut pas dire que ces films ont rendu hommage aux jeux vidéo. C'est pourquoi on attend beaucoup du reboot Resident Evil : Bienvenue à Raccoon City.

On retrouvera dans ce film la majorité des personnages principaux des jeux : Jill Valentine, Chris Redfield, Leon S. Kennedy ou encore Albert Wesker. Une équipe menée par Claire Redfield, qui devrait être l'héroïne principale de Resident Evil : Bienvenue à Raccoon City. Cette dernière est interprétée par Kaya Scodelario. Et pour rappel, le film se déroulera en 1998 à Raccoon City qui a sombré dans la ruine depuis le départ du géant pharmaceutique Umbrella Corporation. Des créatures mortelles vont alors sortir des entrailles du manoir Spencer et ravager la ville...

Resident Evil: Welcome to Raccoon City ©Metropolitan Films

Une dernière bande-annonce qui mise sur l'horreur

Avec les deux précédentes bandes-annonces, on pensait avoir déjà fait le tour de Resident Evil : Bienvenue à Raccoon City. Mais une troisième vidéo a été dévoilée et celle-ci adopte un style radicalement différent. Si jusque-là l'action avait été privilégiée, cette fois l'accent est mis sur l'aspect horrifique. Moins explosives, ces images font monter la tension en insistant sur les créatures du film. Dès les premiers instants on se sent particulièrement inquiet de voir cette petite fille s'approcher d'un être difforme qui ne semble pas lui vouloir que du bien... On comprend qu'il s'agit là des expériences menées par Umbrella et on nous promet tout un tas de monstruosités dans le film.

De quoi rassurer peut-être certains fans du jeu vidéo qui pouvait être un peu sceptique devant les précédentes vidéos. Pour voir le résultat final de Resident Evil : Bienvenue à Raccoon City, il faudra se rendre dans les salles à partir du 24 novembre.