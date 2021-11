Rust : l'armurière du film prend la parole sur l'accident provoqué par Alec Baldwin

Hannah Gutierrez-Reed, l’armurière en chef du tournage de "Rust", qui a été le théâtre du drame terrible qui a entraîné la mort de Halyna Hutchins, s’est exprimée pour la première fois depuis l’accident. Découvrez ce qu’elle avait à dire.

Rappelle des faits

Le 21 octobre dernier, alors que le comédien Alec Baldwin tournait le western Rust, un terrible accident est survenu, qui a entraîné la mort de la directrice de la photographie Halyna Hutchins. L’acteur manipulait en effet une arme à feu quand le coup est parti tout seul. Alec Baldwin a alors accidentellement tué Halyna Hutchins sur le tournage de Rust. Des poursuites pénales contre l’acteur ne sont pas exclues à ce stade.

Rust ©Fox News

Depuis, le tournage a évidemment été suspendu, et une enquête policière suit son cours. Le vendredi 29 octobre dernier, Alec Baldwin s’est exprimé face caméra pour répondre aux questions des journalistes. Bouleversé par l’accident, l’acteur a glissé quelques mots en l’honneur de Halyna Hutchins :

Elle était mon amie. Le premier jour du tournage, lorsque je suis arrivé à Santa Fe, je l'ai emmenée dîner avec Joel, le réalisateur. Nous étions une équipe très très soudée en train de tourner ce film lorsque cet événement horrible s'est produit.

Hannah Gutierrez-Reed, armurière en chef sur le tournage de Rust, s’exprime :

Alec Baldwin a également évoqué la façon dont les armes à feu sont utilisées sur les tournages :

Il arrive parfois des accidents sur les plateaux de tournage mais rien de tel. Il y avait une chance sur mille milliards que ça se produise.

Si on ne connaît pas encore le fin mot de l’histoire, et les circonstances exactes qui ont entraîné un tel accident, l'enquête devrait apporter davantage de clarté sur cet accident. Les investigations se sont désormais tournées vers Dave Halls, le premier assistant-réalisateur et Hannah Gutierrez-Reed, l’armurière en chef, âgée de 24 ans.

Alec Baldwin ©La Voix du Nord

Chargé de la sécurité sur le plateau, Dave Halls a tendu l'arme incriminée à Alec Baldwin, assurant que celle-ci n’était par chargée. Hannah Gutierrez-Reed a quant à elle préparé l’arme avec laquelle le comédien a tiré. Son jeune âge, et son manque d’expérience dans le milieu, ont été mis en avant pendant l’enquête. Hannah Gutierrez-Reed a pris la parole par l'intermédiaire de ses avocats, Jason Bowles et Robert Gorence. Le communiqué a été relayé par le magazine People :

La sécurité est la priorité numéro 1 d'Hannah sur le plateau. En fin de compte, ce tournage n'aurait jamais été compromis si les munitions réelles n'avaient pas été introduites. Hannah n'a aucune idée d'où viennent les balles réelles. Notre cliente a été embauchée sur deux postes, rendant extrêmement compliqué le fait de se concentrer sur son seul poste d'armurière.

Un problème de production ?

Ces derniers ont également insisté sur le manque de sécurité qui planait sur le plateau. Les avocats accusent notamment la production de ne pas avoir laissé le temps nécessaire à leur cliente de respecter les procédures :

Elle s'est battue pour pouvoir s'entraîner, pour avoir des jours pour entretenir les armes et le temps nécessaire pour se préparer aux coups de feu, mais la production et son département l'en ont empêchée. Ce drame n'est pas de la faute d'Hannah Gutierrez-Reed.

Rust ©Fox News

D’autres professionnels du milieu ont donné leur avis sur cette tragédie. Guillaume Delouche, armurier à Hollywood depuis 30 ans, a notamment affirmé que Hannah Gutierrez-Reed n’était pas qualifiée pour le job :

Je suis très étonné que quelqu’un de cet âge, avec seulement deux films à son actif, puisse être armurier en chef sur un film qui doit contenir beaucoup de scènes de combat avec des armes à feu.

Quoi qu’il en soit, l’affaire avance petit à petit, et commence à déceler le vrai du faux. La justice va avoir fort à faire pour déterminer qui est réellement en faute dans le meurtre non-intentionnel de Halyna Hutchins.