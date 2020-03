Sans un bruit 2 : les premiers retours sont élogieux

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

La suite du carton « Sans un bruit » ne va pas tarder à arriver dans nos salles. Pour accentuer l’impatience, les premiers retours en provenance des USA sont tous élogieux. John Krasinski peut aspirer encore une fois à tout déchirer au box-office !

Le premier Sans un bruit sortait un peu de nulle part, mené devant et derrière la caméra par un John Krasinski qu’on n’attendait pas dans ce genre. Conçu avec un budget assez modeste (17 millions de dollars), il a fonctionné du feu de Dieu au box-office, en remportant 340,9 millions de dollars à travers le monde. Pour un scénario original, c’est évidemment très satisfaisant. Quand bien même si le film affiche quelques limites et a parfois été un peu sur-évalué, il reste un moment de cinéma pas désagréable qui délivre son petit lot de séquences sous tension. Pour rappel, le pitch présentait un monde post-apocalyptique qui force les hommes encore en vie à vivre dans le silence pour ne pas se faire attaquer par des bestioles aveugles dotées d’une ouï très performante. Au moindre écart sonore, elles surgissent et peuvent vous zigouiller.

Le high-concept n’y est pas pour rien dans la réussite commerciale de Sans un bruit. Tout logiquement, la Paramount a vite programmé une suite pour prolonger le plaisir – et prendre plus de billets. D’abord hésitant, John Krasinski rempile à la mise en scène, pour continuer de diriger sa femme, Emily Blunt. Ce nouveau scénario va suivre la petite famille qui s’aventure dans ce monde à l’abandon pour sauvegarder son avenir. En parallèle, nous allons découvrir les origines de l’invasion et d’autres survivants.

Des premiers avis alléchants pour Sans un bruit 2

On peut craindre pour la carrière dans les salles de Sans un bruit 2 avec l’omniprésent coronavirus, mais le film a préservé sa date de sortie. Attendu chez nous le 18 mars 2020, il vient d’être montré à la presse américaine. Des réactions sont donc apparues sur Twitter et on peut dire que ça annonce un beau moment de stress :

#AQuietPlacePartII is a great sequel that expands the world. Had me on the edge of my seat the entire time. Movie is an hour and 45 minutes and when it ended wanted more. Is it too early to talk about #AQuietPlace3? pic.twitter.com/nj9tOTyygV — Steven Weintraub (@colliderfrosty) March 6, 2020

Sans un bruit 2 est une bonne suite qui étend l’univers. J’étais sur le bord du siège pendant tout le film. Il dure 1h45 et quand il termine on en veut encore. Est-ce que c’est trop tôt pour parler de Sans un bruit 3 ?

A QUIET PLACE PART II is “Tension: The Movie.” I have a stomach ache now from how tense this movie is. (Also, this turned out to be a surprisingly great Cillian Murphy movie.) — Mike Ryan (@mikeryan) March 6, 2020

SANS UN BRUT PART 2 est « Tension : le film ». J’ai eu l’estomac noué tellement le film était sous tension (Également, cela s’est avéré être un film avec Cillian Murphy étonnamment génial)

You need to experience #AQuietPlace2. It’s one of the most tense experiences I’ve had in a theater. The whole cast is amazing and you feel every emotion on screen. @johnkrasinski’s directing is brilliant. pic.twitter.com/bS4Gnx6jaF — The Illuminerdi (@The_Illuminerdi) March 6, 2020

Vous devez prendre part à l’expérience Sans un bruit 2. C’est l’un des films les plus tendus que j’ai pu voir au cinéma. L’ensemble du casting est très bon et vous sentez de l’émotion à l’écran. John Krasinski a fait du travail brillant.

Damn, #AQuietPlace Part II rocks! Honestly, just as tense and terrifying as the first one. There are some sequences in this film that are a masterclass in suspense. Bravo, @johnkrasinski. So good, so emotional, too. pic.twitter.com/3uSBwvCw0R — Erik Davis (@ErikDavis) March 6, 2020

Damn, Sans un bruit Part 2 déchire ! Honnêtement, c’est aussi tendu et terrifiant que le premier. Il y a des séquences dans le film qui sont des leçons de suspense. Bravo John Krasinski. Si bon, si émouvant aussi.

On s’arrêtera ici pour le défilé de tweet car tout le monde semble d’accord pour dire que cette suite est une vraie réussite. John Krasinski tenait à faire une suite qui élargisse l’univers qu’il avait posé dans le premier et il transparaît dans ces avis qu’il a pu y arriver de la plus belle des manières. On gardera quand même une petite réserve face à tant de compliments et de superlatifs, car les premiers avis ont souvent tendance à embellir la situation – l’excitation de l’avant-première décuple souvent le plaisir ou la déception. Il ne reste que le 18 mars 2020 à attendre pour voir de nos propres yeux si Sans un bruit 2 tient ses promesses.