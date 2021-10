Sans un Bruit 3 : Jeff Nichols abandonne son poste de réalisateur

Alors que Paramount Pictures a officialisé un troisième épisode de « Sans un bruit », le projet rencontre déjà des complications. En effet Jeff Nichols, qui remplaçait John Krasinski à la réalisation, vient de quitter le projet.

Sans un bruit : gros succès pour la Paramount

En 2018, l’acteur, scénariste et réalisateur John Krasinski chamboule les fans du cinéma d’horreur avec une œuvre en passe de devenir culte : Sans un bruit. Porté par lui-même et son épouse à la vie, Emily Blunt, Sans un bruit a reçu des critiques professionnelles et populaires largement positives. Nommé une fois aux Oscars, le film cartonne surtout au box-office avec plus de 340 millions de dollars de recettes pour un budget de 17 millions.

Sans un bruit ©Paramount Pictures

Face à ce triomphe économique, la Paramount décide de produire une suite. Sans un bruit 2 a été retardé à de nombreuses reprises à cause de la pandémie de la COVID-19, mais a fini par sortir le 16 juin dernier au cinéma. John Krasinski est revenu derrière la caméra, tandis que Cillian Murphy a rejoint le casting du premier film. Côté box-office, l’œuvre a engendré plus de 297 millions de dollars de recettes. Malgré ce résultat moins efficace, Paramount a décidé de lancer la production d’un troisième film.

Jeff Nichols abandonne la mise en scène du troisième film

Initialement, le cinéaste Jeff Nichols, le metteur en scène de Take Shelter et Midnight Special, a été sélectionné par la Paramount pour mettre en scène un troisième film. Cependant, d’après Deadline, le cinéaste a visiblement abandonné le projet, au profit d’un autre film également produit par la Paramount. La firme serait donc actuellement à la recherche d’un remplaçant, pour mettre en scène ce troisième volet, qui devrait prendre la forme d’un spin-off.

Sans un bruit 2 ©Paramount Pictures

En effet, l’idée vient de John Krasinski, qui préfère emmener les spectateurs vers de nouveaux horizons, en se concentrant sur une nouvelle famille. Ainsi, John Krasinski et Emily Blunt ne devraient logiquement pas reprendre leurs rôles respectifs. Evidemment, ce spin-off reste très secret, et on ne sait pas encore sur quels personnages va se concentrer le projet. Mais notre petit doigt nous dit que le récit pourrait se concentrer sur le passé de Emmett, incarné par Cillian Murphy.