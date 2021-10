Sans un bruit : un jeu vidéo dans l'univers du film va sortir

Alors que "Sans un bruit" aura prochainement droit à un troisième film, l'univers créé par John Krasinki va continuer de se développer avec un jeu vidéo prévu pour 2022.

Sans un bruit, le film d'horreur inattendu

Alors qu'on le connaissait principalement pour son rôle de Jim Harpert dans la série The Office, le comédien John Krasinki a surpris tout le monde en 2018 avec son film Sans un bruit. Un film d'horreur qu'il dirige et dans lequel il joue, porté par un concept fort intéressant. En effet, le long-métrage se déroule dans un monde post-apocalyptique où l'humanité a été quasiment exterminée après l'apparition d'étranges créatures. Ces dernières sont très sensibles aux sons. Pour éviter de l'attirer, il ne faut pas faire de bruit. C'est ainsi que vivent Evelyn et Lee, avec leur fille Regan et leur fils Marcus. Dans le silence complet.

Sans un bruit ©Paramount

Réalisé avec un "petit" budget de douze millions de dollars, Sans un bruit a été un énorme succès, réalisant plus de 340 millions de dollars au box-office mondial. De quoi motiver la Paramount et John Krasinki à développer une suite. Sorti cet été, Sans un bruit 2 a un peu moins marché au box-office mondial, avec moins de 300 millions de dollars pour un budget de 60 millions, mais en période de Covid. Vous pouvez retrouver ici notre critique du film.

L'aventure continue avec un jeu vidéo

Alors qu'un troisième film est déjà prévu pour 2023, avec Jeff Nichols à la réalisation, on apprend que l'univers de Sans un bruit va continuer de se développer. Pas avec une série, mais un jeu vidéo. Le site aquietplace.game vient d'apparaître sur la toile et indique une sortie pour 2022. Un compte Twitter a également été créé et un premier tweet annonce bel et bien le premier jeu vidéo officiel basé sur la franchise de films à succès terrifiants de Paramount Pictures.

Le tweet précise également qu'il s'agira d'une histoire inédite de survie. Il ne s'agira donc pas d'une adaptation directe d'un des deux films. Mais d'une nouvelle aventure dans le même univers. On peut imaginer qu'il faudra incarner de nouveaux personnages, avec certainement quelques références faites aux films. Aucune précision n'a été faite à ce sujet pour le moment.

Notons par ailleurs parmi les studios mentionnés sur le site du jeu, la présence de Saber Interactive, qui avait développé en 2019 le jeu vidéo World War Z et prépare actuellement Evil Dead: The Game (prévu pour février 2022). Un studio qui s'y connaît donc en adaptation de film d'horreur. En tout cas, étant donné l'ambiance angoissante proposée par John Krasinki dans Sans un bruit, on se dit qu'un jeu vidéo sera un très bon format pour approfondir l'univers.