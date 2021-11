Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux : ce personnage devait initialement mourir à l'écran

« Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux » a été l'occasion de présenter de nombreux nouveaux personnages. Mais saviez-vous que l'un d'entre eux, Razor Fist, devait initialement trouver la mort. Découvrez cet autre dénouement en vidéo !

Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux : belle entrée en matière pour Simu Liu

Réalisé par Destin Daniel Cretton, Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux est l'occasion de présenter une toute nouvelle famille dans le Marvel Cinematic Universe (MCU). Comme son nom l'indique, le long-métrage se concentre sur le personnage de Shang-Chi. Ce dernier, incarné par Simu Liu, est considéré comme le maître du Kung-Fu dans les comics. Combattant hors paire inspiré de Bruce Lee, il apparaît régulièrement aux côtés de personnages comme Daredevil, Iron Fist ou Luke Cage.

Shang-Chi (Simu Lie) - Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux ©Marvel Studios

Dans le film, son histoire change un peu puisqu'il affronte le véritable Mandarin, ici considéré comme son père (ce qui n'est pas le cas dans les comics). Ce nouveau héros du MCU possède dix anneaux de pouvoirs, qui lui offrent des capacités surhumaines. Là encore, le film prend des libertés par rapport aux comics. Dans ces derniers, les anneaux sont des bagues tandis que Destin Cretton a décidé de les matérialiser sous forme de bracelets. De même, leurs pouvoirs sont totalement différents dans les pages des comics. On vous invite à lire notre Gros Plan pour en savoir davantage sur la question. Quoi qu'il en soit, Shang-Chi a plutôt convaincu la presse comme les fans et a pour le moment rapporté plus de 430 millions de dollars de recettes au box-office.

Razor Fist devait initialement mourir à l'écran

Outre Shang-Chi, le long-métrage présente également d'autres personnages comme Jiang Li incarnée par Fala Chen, Katy campée par Awkwafina ou encore Razor Fist. Ce dernier, interprété par Florian Munteanu, est l'un des antagonistes principaux du film. Bras droit du Mandarin, c'est lui qui va à la rencontre de Shang-Chi aux États-Unis et qui participe ainsi à la superbe séquence de combat dans le bus. Et si dans la version finale du film, Razor Fist finit par s'allier avec Shang-Chi et son armée pour arrêter le terrible Hôte des Ténèbres, initialement, le personnage devait avoir un tout autre dénouement.

Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux ©Marvel Studios

C'est ce que révèle l'une des scènes coupées de Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux. Partagée par IGN, cette séquence présente Razor Fist, qui après avoir fait un touchant discours de motivation, se sacrifie pour que Katy puisse tirer sa flèche sur le puissant dragon. Une scène qui permet de montrer l'évolution de ce personnage, qui retourne totalement sa veste face à la folie du Mandarin. La séquence met également en lumière l'évolution des effets spéciaux à l'écran puisque dans la vidéo, ces derniers ne sont pas totalement terminés. Mais ce passage n'a finalement pas été conservé, peut-être à cause de sa forte similitude avec le discours de motivation de Œil de Faucon à Wanda dans Avengers : Age of Ultron.

Dans la coupe finale du film, Razor Fist est encore bien vivant, et a rejoint la nouvelle organisation des Dix Anneaux dirigée par Jiang Li, la sœur de Shang-Chi. Le personnage devrait donc logiquement revenir à l'avenir dans le MCU. On vous laisse avec la scène en question, partagée par IGN :