Spider-Man No Way Home : Benedict Cumberbatch a improvisé une scène importante pour aider Tom Holland

[Attention, cet article contient des SPOILERS !] Pour venir en aide à Tom Holland sur le tournage de "Spider-Man : No Way Home", Benedict Cumberbatch a improvisé un dialogue important du film. Un discours touchant que Jon Watts a décidé de garder au montage.

Spider-Man No Way Home : bienvenue dans le Multivers

Plus gros succès de l'année 2021, loin devant Mourir peut attendre, Fast & Furious 9 ou encore Venom : Let There Be Carnage, Spider-Man : No Way Home en est pour le moment à plus d'1,8 milliard de dollars de recettes au box-office mondial. De quoi convaincre Marvel Studios et Sony Pictures de continuer à miser sur le Multivers, ouvert par erreur par Doctor Strange (Benedict Cumberbatch), perturbé par Peter Parker (Tom Holland), dans la première partie du blockbuster de Jon Watts.

Spider-Man : No Way Home ©Sony Pictures Entertainment France

Alors qu'il veut juste redevenir anonyme et vivre tranquillement sa romance avec MJ (Zendaya), Spider-Man se retrouve traqué par des ennemis venus d'autres dimensions. Après une rencontre mouvementée avec Otto Octavius (Alfred Molina), Norman Osborn (Willem Dafoe), Max Dillon (Jamie Foxx) ou encore Curt Connors (Rhys Ifans) se lancent à leur tour à ses trousses. Mais en plus du soutien apporté par MJ, Happy (Jon Favreau), tante May (Marisa Tomei) et Ned (Jacob Batalon), le jeune homme peut compter sur l'aide de deux autres Peter Parker.

Tobey Maguire et Andrew Garfield ont renfilé leurs costumes respectifs pour cette réunion tant espérée, qui a donné lieu à d'innombrables spéculations sur la Toile pendant de longs mois. D'autres personnages emblématiques devraient continuer de faire leur retour ou leur entrée au sein du MCU dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, au cinéma le 4 mai 2022.

Une séquence improvisée par Benedict Cumberbatch

Dans ce deuxième opus qui lui est consacré, avec lequel Sam Raimi succède à Scott Derrickson aux commandes, le sorcier devra faire face aux conséquences de ses actes dans Spider-Man : No Way Home. Par sympathie pour Peter Parker, le super-héros a ouvert des brèches vers des mondes apparemment terrifiants. À la fin du film, le lycéen demande d'ailleurs à Stephen Strange de jeter un nouveau sort afin que les choses ne s'aggravent pas davantage.

Le Maître des Arts mystiques lui explique alors les terribles répercussions de son geste. Ses proches et le monde entier oublieront non seulement Spider-Man, mais aussi Peter Parker. Des adieux que Benedict Cumberbatch a improvisés au cours des reshoot, comme il l'a révélé lors d'un entretien pour Collider. L'acteur s'est lancé dans un monologue pour aider Tom Holland, et Jon Watts a décidé de le garder au montage :

Pour ce moment à la fin du film, au sommet de la Statue de Liberté, nous essayions vraiment de faire en sorte qu'il fonctionne. Tom avait du mal avec le script, comme c'était le cas avant les reshoot. Puis, on a fait les reshoot et j'ai eu cette idée, pour lui montrer que je l'aime, de lui dire que je ne voulais pas qu'il fasse le sacrifice d'être oublié. Il (Jon Watts, ndlr) a dit : 'Ça va être dans le film'. Et je me suis dit : 'D'accord, c'est cool. C'est génial'.

Alors qu'il préfère généralement s'en tenir au texte, Benedict Cumberbatch s'est autorisé à improviser après avoir vu Tom Holland et Robert Downey Jr. exceller dans cette pratique sur le tournage d'Avengers : Infinity War. Le comédien n'est d'ailleurs pas le seul à avoir laissé parler sa spontanéité durant la production de Spider-Man : No Way Home, puisqu'Andrew Garfield a lui aussi imaginé une réplique déjà célèbre.