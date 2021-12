Spider-Man No Way Home : ce personnage d'Avengers Endgame a été coupé au montage

Un personnage vu dans "Avengers : Endgame" a déclaré avoir été coupé au montage de "Spider-Man : No Way Home" actuellement en salles. Découvrez de qui il s'agit !

Spider-Man No Way Home est dans les salles !

Très attendu par le public, le film Spider-Man : No Way Home, qui vient clôturer la trilogie menée par Tom Holland, est enfin en salles depuis le 15 décembre dernier. Mis en scène par Jon Watts, il a déjà fait trembler le box-office en devenant le troisième meilleur démarrage de l'histoire, derrière les deux derniers Avengers. Rien que ça !

Spider-Man : No Way Home © Sony Pictures / Marvel Studios

Petit rappel des faits :

Pour la première fois dans son histoire cinématographique, Spider-Man, le héros sympa du quartier est démasqué et ne peut désormais plus séparer sa vie normale de ses lourdes responsabilités de super-héros. Quand il demande de l'aide à Doctor Strange, les enjeux deviennent encore plus dangereux, le forçant à découvrir ce qu'être Spider-Man signifie véritablement.

Un caméo coupé au montage

Les caméos d'autres figures connues du MCU sont nombreux dans No Way Home. À commencer par les méchants iconiques du tisseur venus de différents univers comme Le Bouffon Vert, Electro ou encore le Dr. Octopus. Mais un autre personnage, vu dans Avengers : Endgame, n'a pas eu cette chance et a été coupé au montage. En effet, Morgan Stark, la fille de Tony Stark et Pepper Potts, devait apparaître dans une scène.

Avengers : Endgame © Marvel Studios / Disney

C'est la jeune actrice Lexi Rabe qui a dévoilé l'information sur son compte Instagram. Elle a en effet posté une vidéo de l'avant-première du film en disant qu'elle l'avait adoré, même si elle a été coupée au montage.

Dans son texte, elle précise que le studio avait demandé à "utiliser son image". Il n'est alors pas impossible de penser qu'elle ne devait apparaître dans No Way Home qu'en photo, bien qu'elle fut aperçue sur le tournage à Atlanta comme le rappelle ScreenRant.

Sa présence est tout de même mentionnée dans le film puisque les dessins de Morgan Stark orne le bureau de Happy dans l'appartement. Une belle manière de rappeler que Tony Stark est toujours présent, d'une manière ou d'une autre, dans la vie de Peter Parker.