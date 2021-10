Spider-Man : No Way Home sera un Avengers Endgame 2.0 selon Jon Watts

Le réalisateur Jon Watts donne enfin des nouvelles de "Spider-Man : No Way Home". Le cinéaste promet que son blockbuster, attendu à Noël dans les salles, sera une sorte de "Avengers : Endgame 2.0".

Spider-Man : No Way Home – une grande réunion en perspective

Spider-Man : No Way Home a déjà fait couler énormément d'encre depuis son annonce. Attendu le 15 décembre prochain, le film promet d'être historique au sein du Marvel Cinematic Universe (MCU). Toujours réalisé par Jon Watts, qui avait déjà mis en scène les deux précédents opus avec Tom Holland, ce troisième volet va logiquement explorer le concept de multivers. Le long-métrage va en effet présenter aux spectateurs un monde dans lequel plusieurs réalités vont entrer en collision. Une manière pour Marvel Studios de réunir tout le monde, et tous les personnages Marvel encore éparpillés chez d'autres studios (comprendre Sony), au sein d'un même film.

Spider-Man : No Way Home ©Marvel Studios / Sony

Ainsi, en suivant ce postulat, on sait déjà que Jamie Foxx et Alfred Molina sont officiellement au casting du film. Le premier a incarné Electro dans The Amazing Spider-Man : Le Destin d'un Héros. Le second a campé l'inoubliable Dr Octopus dans le film culte de Sam Raimi : Spider-Man 2. Ainsi, ces deux personnages, qui ne sont pas membres du MCU, vont apparaître dans No Way Home. Ces deux super-vilains vont en effet visiblement quitter leur propre univers pour faire un petit coucou dans le MCU. Et vraisemblablement, ils ne seront pas les seuls. Il se murmure que Le Bouffon Vert, L'Homme de Sable et les deux autres Spider-Man incarnés par Tobey Maguire et Andrew Garfield seront eux aussi dans le film. Autre piste : Venom. Si on se base sur la scène post-générique de Venom : Let There Be Carnage, le personnage sera bien dans Spider-Man : No Way Home.

Un Avengers : Endgame 2.0

Lors d'une récente interview avec Empire, Jon Watts a expliqué à quel point le film sera impactant et impressionnant. Le cinéaste a mis en lumière l'ambition de son nouveau film et n'a pas hésité à comparer le projet au mastodonte Avengers : Endgame :

Nous essayons vraiment d'être ambitieux. C'est Spider-Man : Endgame.

Des propos qui répondent aux déclarations passées de Tom Holland qui a affirmé qu'il était extrêmement surpris par les nombreux aspects abordés par le film :

Quand on m'a présenté l'idée pour la première fois, je me suis dit : Wow, ce serait génial si nous pouvions réussir. Mais il n'y a aucun moyen que cela fonctionne. Vous n'allez pas être en mesure de ramener tout le monde. Cela n'arrivera tout simplement pas. Mais c'est arrivé. Et c'est fou.

Peut-être une manière de teaser le retour des deux précédents Spider-Man ? En tout cas, en plus de la présence de Tom Holland, la distribution se complète des petits habitués Zendaya, de Jacob Batalon, de Marisa Tomei ou encore de Benedict Cumberbatch. En attendant la sortie de Spider-Man : No Way Home, le prochain opus du Marvel Cinematic Universe, Les Éternels, débarque lui le 3 novembre prochain :