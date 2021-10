Spider-Man - No Way Home : Tom Holland tease une scène incroyable avec un mystérieux personnage

La sortie de "Spider-Man : No Way Home" approche lentement mais sûrement. Nous retrouverons le super-héros incarné par Tom Holland dès le 15 décembre prochain. En pleine promotion, l'acteur tease une scène géniale avec un personnage mystère.

Le retour de Spider-Man attendu à la fin de l'année

Spider-Man : No Way Home est certainement l'un des longs-métrages Marvel les plus attendus de la phase IV. D'abord, parce que la version de Tom Holland est très appréciée par les fans. Mais aussi, et surtout, parce que le film va nous propulser dans les méandres du multivers. Il devrait ainsi faire se croiser les différentes incarnations du super-héros voltigeur ainsi que plusieurs ennemis emblématiques. Même s'ils ne sont pas encore dévoilés par la promotion, Tobey Maguire et Andrew Garfield seront a priori présents. Dans l'autre camp, on sait déjà que Jamie Foxx et Alfred Molina reviendront respectivement en Electro et Dr Octopus.

On n'oublie évidemment pas que Benedict Cumberbatch sera de la partie en Doctor Strange. Par ailleurs, des rapports ont laissé entendre que différents personnages connus pourraient se signaler. Nul doute que ce Spider-Man : No Way Home va vouloir jouer à fond la carte du fan service, d'autant plus que l'Homme-Araignée devrait ensuite délaisser le MCU pour retourner chez Sony - ou quelque chose comme ça, le plan reste encore très flou à l'heure actuelle.

Spider-Man (Tom Holland) - Spider-Man : No Way Home ©Sony Pictures Releasing

Tom Holland nous vend du rêve

Malgré la vague de reports des films Marvel par Disney, Spider-Man : No Way Home reste bien accroché à sa date de sortie fixée le 15 décembre prochain. La promotion est logiquement enclenchée en ce moment pour faire monter l'attente du public. Le réalisateur Jon Watts vient notamment de déclarer que son film était une sorte d'Avengers : Endgame à la sauce Spider-Man. Ce qui promet vraiment qu'une multitudes d'invités figureront au casting. Justement, Tom Holland a lui aussi tenté de faire grimper la hype chez Empire. Il y évoque tout simplement "l'une des meilleurs scènes" qu'il ait jamais tournée avec un invité mystère.

L'acteur principal se garde naturellement bien de donner son identité. Il se contente en effet de dire que Tante May et Happy Hogan sont également impliqués. On le connaît possiblement gaffeur en interview mais le jeune homme semble désormais capable de tenir sa langue. Il se contente simplement de préciser que la scène en question se déroule autour d'une table, avec une conversation qui questionne ce que cela représente d'être un super-héros.

Spider-Man : No Way Home ©Sony Pictures Releasing

Quelques théories sur ce personnage mystère

Le multivers permet d'imaginer tellement de possibilités qu'on ne se risquera pas à avancer avec certitude une hypothèse plus qu'une autre. Étant donné le secret qui l'entoure, on peut estimer qu'il peut s'agir de quelqu'un qui n'a pas encore été présenté dans le MCU. À moins que ce soit un personnage d'un précédent film post-MCU sur Spider-Man. Pourquoi pas, justement, l'une des deux précédents incarnations ? On pense en premier lieu au héros campé par Tobey Maguire. Il avait en effet développé en son temps une réflexion sur la responsabilité d'avoir des pouvoirs. L'idée tomberait sous le sens, sur le papier.

Une dernière possibilité nous vient en tête : une apparition d'Iron Man. Bien qu'il soit mort, le multivers permet justement d'imaginer un retour surprise le temps de quelques minutes, pour que Peter Parker retrouve son mentor une dernière fois. On ne se risquera pas à parier gros sur ce cas de figure mais il pourrait totalement chambouler le public s'il se réalisait. Maintenant que Tom Holland a évoqué cette scène, on espère qu'elle sera à la hauteur une fois qu'elle sera dévoilée.