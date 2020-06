Spike Lee met en ligne un court-métrage poignant

Spike Lee a mis en ligne un court-métrage liant les morts de George Floyd et Eric Garner à celle de Radio Raheem, un personnage de son film de 1989, "Do the Right Thing". Les trois hommes ont été tués par des policiers.

Alors que les manifestations pour réclamer justice après la mort de George Floyd se poursuivent aux États-Unis, Spike Lee a sorti un court-métrage d’une minute trente intitulé 3 Brothers, dévoilé lors d’une émission diffusée sur CNN. Celui-ci recoupe des images de son film Do the Right Thing avec celles de vraies vidéos filmées par des témoins avec leur téléphone.

Les images glaçantes du court-métrage de Spike Lee

Le court-métrage débute par la phrase « L’histoire arrêtera-t-elle de se répéter ? » avant de montrer des images alternées des morts des deux hommes et du personnage fictif imaginé par Lee. Très graphiques, les images sont issues de passages des vidéos des morts de George Floyd et Eric Garner filmées par des témoins, et du film du réalisateur au moment où Radio Raheem est lui aussi tué par des policiers.

Le parallèle entre la fiction et la réalité est glaçant. La date de sortie de Do the Right Thing, en 1989, s'ajoute au drame des images, puisqu’elle appuie la thèse selon laquelle la situation des Noirs aux États-Unis n’a pas évolué depuis plus de trente ans.

Floyd, un homme noir de Minneapolis, est mort le 25 mai dernier après avoir été étouffé par un policier qui avait appuyé son genou contre sa gorge pendant de longues minutes. Les images du meurtre ont été capturées en vidéo par de nombreux témoins, et ont fait le tour du monde, déclenchant une vive réaction à travers la planète. Eric Garner était mort dans des circonstances similaires en 2014, après avoir été arrêté et violemment projeté au sol à New York. Le policier responsable de sa mort n’avait pas été inculpé.

Au cours d’une interview avec l’hôte de CNN Don Lemon, Lee a exprimé sa colère, défendant les manifestants :

Comment certaines personnes peuvent ne pas comprendre pourquoi les gens agissent ainsi ? Ce n’est pas une situation nouvelle, on l’a vue avec les émeutes des années 60, l’assassinat de Martin Luther King, à chaque fois que quelque chose comme ça se déroule et que la justice n’est pas faite, les gens réagissent de cette manière pour être entendus… On voit ces scènes encore et encore et encore… Le truc, c’est que ce pays a été construit sur le meurtre de Noirs.

Il n’est pas étonnant de voir Spike Lee prendre la parole après un tel drame, le réalisateur étant très actif sur les sujets de société. On attend désormais de voir comment la situation va évoluer aux États-Unis, et on entendra sans doute encore le cinéaste dans les prochaines semaines.

Le court-métrage est disponible via Twitter ci-dessous :