Super-héros malgré lui : la nouvelle comédie de Philippe Lacheau se dévoile en bande-annonce

Après "Nicky Larson et le Parfum de Cupidon", la nouvelle réalisation de Philippe Lacheau "Super-héros malgré lui" se dévoile dans une bande-annonce énergique, qui dévoile de l'action et de l'humour dans une comédie centrée sur la thématique des super-héros. Le 2 février 2022 au cinéma.

La bande de Philippe Lacheau est de retour !

Après son diptyque Baby-sitting, Alibi.com, Nicky Larson et le Parfum de Cupidon, Philippe Lacheau et ses fidèles amis et collaborateurs seront de retour le 2 février 2002 pour une nouvelle comédie intitulée Super-héros malgré lui. Tout est dans le titre : un film qui va parodier le genre super-héroïque avec un personnage principal évidemment très mal taillé pour la fonction. Comme à son habitude, Philippe Lacheau écrit et réalise un film complètement décalé où la compétition de blagues potaches s'annonce de haut niveau.

Super-héros malgré lui ©StudioCanal

Son synopsis est le suivant : Cédric est un jeune acteur qui galère. Mais un jour, il obtient enfin un rôle dans un film de super-héros. Un soir, il est victime d'un grave accident de la route avec une voiture du film. Il se réveille amnésique et vêtu de son costume de justicier. Cédric est alors persuadé qu'il est un véritable héros et qu'il a une mission très importante à mener.

De l'action, de l'humour, des références

De nouveaux personnages de benêts attachants vont donc venir grossir les rangs du Philippe Lacheau Cinematic Universe, pour s'amuser de tout et taper à tous les niveaux, et surtout en-dessous de la ceinture. Le casting principal restant le même d'un film à l'autre, on retrouve donc dans Super-héros malgré lui Élodie Fontan, Tarek Boudali et Julien Arruti. Ils sont à l'occasion de Super-héros malgré lui rejoints par de nombreux guests, entre autres Jean-Hughes Anglade, Rayane Bensetti, Chantal Ladesou et Philippe Katerine.

La bande-annonce montre quelques moments intéressants, dont ceux où les références aux grands films américains de super-héros sont évidentes. On reconnaît donc une séquence "Assemble" façon Avengers, une parodie d'une scène culte de Spider-Man, et un héros de cinéma dont le nom "Badman" et le costume laissent peu de place au doute...

Rendez-vous le 2 février 2022 en salles pour voir la performance de cette comédie !