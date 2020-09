Super Mario : le film se dévoile à travers sa première affiche

Le film « Super Mario » se précise. Officiellement en préparation, cette adaptation en animation est attendue courant 2022. Pour accompagner la production, Illumination Entertainment vient de dévoiler l'affiche officielle du projet.

Mario, un personnage culte

Mario est un personnage culte du monde des jeux vidéo. Le petit plombier en costume rouge apparaît pour la première fois en 1981 dans le jeu d'arcade Donkey Kong. Créé par Shigeru Miyamoto, il devient rapidement la mascotte de Nintendo, et sa renommée est alors mondiale. Depuis 1985, et le jeu Super Mario, il a accompagné toutes les consoles Nintendo, année après année. Il demeure peut-être le personnage de jeu vidéo le plus célèbre de tous les temps.

Mais au cinéma il se fait rare. Même s'il a été le personnage principal de plusieurs séries animées dans les années 1990, il n'a, pour l'instant, qu'un seul film à son effigie. En 1993, Rocky Morton, Annabel Jankel et Dean Semler réalisent une adaptation en live action de Mario. Intitulé Super Mario Bros, le film est un ratage complet. Considéré comme une énorme risée, il réunissait tout de même un casting composé de Bob Hoskins, John Leguizamo et Dennis Hopper. Super Mario Bros est un échec critique, public et financier total. Pour un budget de 48 millions de dollars, le film n'en a rapporté que 20 millions. Depuis, jamais Mario n'est revenu sur grand écran.

Le retour de Mario sur grand écran

Mais un nouveau film sur le petit plombier est bien en développement. Intitulé Super Mario, il est attendu sur les écrans courant 2022. Annoncée en 2018, cette nouvelle proposition sera un film d'animation produit par Nintendo et Illumination Entertainment, le studio derrière Les Minions. Dans les coulisses, le créateur du personnage, Shigeru Miyamoto et Chris Meledandri, le fondateur d'Illumination, travaillent ensemble pour offrir la meilleure adaptation possible. Pour le moment, aucune intrigue n'a encore été partagée, ni même le début d'un casting. De même, le réalisateur n'est pas encore connu. Mais la production avance tranquillement puisque la première affiche officielle du projet vient d'être divulguée. Rendez-vous en 2022 pour découvrir les nouvelles aventures de Mario sur grand écran. En espérant que Super Mario ne suive pas les pas de l'adaptation de 1993...

Découvrez ci-dessous l'affiche :