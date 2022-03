Taron Egerton s'évanouit durant une pièce de théâtre

Taron Egerton s'est fait une petite frayeur lors de la représentation d'une pièce de théâtre. L'acteur s'est effondré et n'a pas pu terminer la pièce, mais s'est montré rassurant par la suite.

Le succès de Taron Egerton

Taron Egerton a connu une belle assenions au milieu des années 2010. Beaucoup l'ont découvert en 2015 dans Kingsman : Services secrets où il interprète l'agent en devenir Eggsy. Un rôle qu'il a retrouvé deux ans plus tard avec Kingsman : Le Cercle d'or. Grâce au succès de ces films, le comédien a pu être de plus en plus demandé. Il a ainsi incarné une grande figure de l'imaginaire collectif : Robin des bois. Avant d'obtenir définitivement la consécration en devenant Elton John dans Rocketman (2019). Le biopic consacré au célèbre chanteur a permis d'obtenir un Golden Globe du Meilleur acteur dans un film musical ou une comédie.

Après ce rôle, Taron Egerton a fait une petite pause. Même s'il a à nouveau prêté sa voix pour Tous en scène 2 (2021) et qu'il est annoncé au casting de Tetris, prévu pour 2022 sur Apple TV+, il a pu prendre du temps pour se consacrer au théâtre.

Une performance trop intense sur scène

Samedi 5 mars, le comédien devait donc se produire à Londres pour la première de la pièce Cock. Malheureusement, la soirée ne s'est pas déroulée comme prévu puisqu'on apprend par Deadline que Taron Egerton s'est effondré durant la représentation. D'après le média américain, un médecin présent dans le public est allé s'occuper de l'acteur qui n'a donc pas pu terminer la pièce. Il a alors été remplacé par sa doublure, Joel Harper-Jackson.

Plus tard, la metteuse en scène Marianne Elliott a rassuré le public sur l'état de santé d'Egerton. Ce dernier a également posté un message en story Instagram, non pas sans une pointe d'humour. Il explique dedans aller bien, avoir un peu mal à la nuque et que son ego en a pris un coup. Il en rajoute en disant avec ironie "qu'apparemment il faut jouer durant l'intégralité de la pièce et pas seulement les trois quarts", et confirme son retour pour les prochaines prestations. Plus de peur que de mal donc.