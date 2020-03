The Batman : Jeffrey Wright et Matt Reeves ont une passion commune

Jeffrey Wright, qui interprétera le commissaire Gordon dans "The Batman", a révélé dans une interview que lui et Matt Reeves partagent la même passion pour la version du chevalier noir proposée par Adam West dans la série des années 60.

Alors que The Batman est actuellement en tournage, Jeffrey Wright et Matt Reeves vont avoir de quoi discuter entre les prises. L’acteur américain a en effet révélé dans une interview que les deux hommes se sont découverts une passion commune pour la version du chevalier noir incarnée par Adam West dans la série Batman des années 60.

Alors que la trilogie du Dark Knight réalisée par Nolan est régulièrement considérée comme une référence parmi les adaptations du héros au cinéma ou à la télévision, Wright a expliqué qu’il était obsédé par le Batman de West quand il était enfant. Et il a découvert que c’était aussi le cas pour Reeves, qui avait presque le même âge à l’époque. Il s'est ainsi expliqué dans une interview à Cnet :

J'étais complètement dingue du Batman d'Adam West. Et Matt Reeves, qui réalise le film, l'était aussi. On en discutait, et il a dit : "dans mon esprit, ce n'était pas niais". Maintenant, cela ne veut pas dire que nous faisons un Batman façon Adam West. Mais c'était pour moi la première rencontre avec l'univers Batman. Matt et moi sommes d'accord pour dire que ce n'était pas niais pour nous, c'était on ne peut plus sérieux pour les enfants de 8 ans que nous étions.

Wright a toutefois précisé que si le réalisateur était un grand admirateur de cette version de Batman, son film serait évidemment bien différent. Cela semble logique au vu du temps écoulé depuis cette première incarnation à l’écran du héros. Ce que Reeves proposera n’aura sans doute rien à voir avec la série des années 60.

Les principaux interprètes de The Batman déjà connus

Au niveau du casting, outre Jeffrey Wright, qui jouera donc Gordon, et Robert Pattinson, engagé pour le rôle principal, Zoë Kravitz a été annoncée dans la peau de Catwoman. Andy Serkis proposera une nouvelle version d’Alfred Pennyworth, le fidèle majordome du justicier. Peter Sarsgaard a lui été casté dans le rôle du procureur général Gil Colson. Des rumeurs disent qu’il pourrait être une nouvelle version d’Harvey Dent, aka Double Face.

En ce qui concerne les ennemis de Batman, Paul Dano jouera The Riddler et Colin Farrell campera le Pingouin. John Turturro sera Carmine Falcone. On apprenait aussi récemment que les jumeaux Max et Charlie Carver, vus notamment dans Teen Wolf, avaient déroché un rôle dans le film de Reeves. Contrairement au reste du casting, on ne sait pas encore quels personnages ils interpréteront.

Alors que les principaux rôles ont donc été attribués, on ne sait en revanche presque rien de l’intrigue du nouveau film centré sur le justicier de Gotham, puisqu’aucun synopsis n’a encore été dévoilé.

The Batman sortira le 23 juin 2021 dans les salles françaises.