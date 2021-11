The Batman : que nous apprend le synopsis officiel ?

Après une première bande-annonce survoltée dévoilée il y a quelques semaines, Warner Bros a mis en ligne le synopsis officiel de "The Batman" de Matt Reeves avec Robert Pattinson dans le rôle du chevalier masqué. Et ça annonce du très lourd.

The Batman : le nouveau film DC très attendu

Alors que tout le monde a encore en tête la prestation incroyable de Christian Bale dans la trilogie The Dark Knight de Christopher Nolan, et plus récemment Ben Affleck dans le rôle du chevalier noir, c'est un autre acteur qui s'apprête à porter le masque. En effet, Robert Pattinson a été choisi pour camper le rôle-titre du film The Batman de Matt Reeves.

Robert Pattinson (The Batman) © Warner Bros

Le film s'inscrit dans la continuité de Joker de Todd Phillips sorti en 2019. Il n'est pas lié au DC Extended Universe (DCEU) mais fait partie de ce que Warner a envie de faire avec ses super-héros. Les faire exister en dehors du DCEU et leur offrir des films solo plus sombres et auteuristes. Cette démarche rappelle celle de Nolan avec la trilogie The Dark Knight.

The Batman s'annonce comme un uppercut dark et violent, comme la première bande-annonce le laisser penser.

Aux côtés de Robert Pattinson, on retrouve notamment Colin Farrell (le pingouin), Paul Dano (l'homme mystère) et Zoë Kravitz (Catwoman).

Le synopsis officiel dévoilé

Si les premières images nous donnaient un indice sur l'ambiance sombre et violente qui nimbait le film, aucun synopsis officiel n'avait été dévoilé. C'est désormais chose faite, puisque Warner Bros US l'a mis en ligne.

Ainsi, on peut lire :

THE BATMAN est un thriller énervé et bourré d'action qui dépeint Batman dans ses premières années, naviguant entre la rage et la droiture alors qu'il enquête sur un mystère troublant qui a terrorisé Gotham. Robert Pattinson livre un portrait brut et intense de Batman en tant que justicier désabusé et désespéré réveillé par la prise de conscience que la colère qui le consume ne le rend pas meilleur que le tueur en série impitoyable qu'il chasse.

Sans surprise, ces lignes nous confortent dans l'idée que le Batman de Robert Pattinson est torturé, et en proie à des conflits intimes. La dimension thriller d'action, couplée au côté sombre du super-héros, fait de The Batman une des plus grosses attentes de 2022.

Il est attendu dans les salles françaises le 5 mars prochain.