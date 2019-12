The Grudge : un premier extrait terrifiant

Sony Pictures nous fait le plaisir de nous offrir un extrait du film d’horreur le plus attendu du début d’année 2020, « The Grudge ». Cet extrait donne le ton du film et mélange à la fois le pur style nippon avec des allures de classique film américain de genre. En d’autres termes, attendez-vous à sursauter certes, mais pas seulement…

Réalisée par Nicolas Pesce, cette nouvelle version de The Grudge, produite par Sam Raimi, était annoncée comme « twisted » dans la bande-annonce, c’est à dire vraiment tordue. Du coup on doit dire qu’on est très impatient de découvrir le film sur grand écran, d’autant que la dernière bande-annonce non censurée était pour le moins impressionnante.

Dans les trailers déjà sortis, on comprend à quel point The Grudge va être efficace. Tout y est : ambiance lourde, pénombre, saleté, sang, cadavres défigurés, folie, bruits glaçants… Si on ajoute à cela un yūrei, vous savez ce fantôme japonais souvent féminin et chevelu, très très en colère et qui refuse de quitter le monde des vivants… On en voit dans les franchises Ringu (The Ring), Ju-on (The Grudge), évidemment et dernièrement dans la série The Terror: Infamy.

Dans The Grudge version 2020, on reprend le même principe. Une maison hantée par un esprit très en colère. Quiconque y pénètre se verra maudit et poursuivi par le fameux yūrei au doux nom de Kayako. A priori la première à en faire les frais, c’est Lin Shaye. Vient ensuite le tour du personnage de John Cho, puis enfin des policiers qui pénètrent à leur tour dans la maison pour les besoins de leur enquête, Andrea Riseborough et l’excellent Demián Bichir.

John Cho face au fantôme

Dans l’extrait ci-dessus, on découvre le personnage interprété par John Cho qui entend pleurer dans la salle de bains. Il y pénètre et découvre la baignoire remplie d’une eau noire (un grand classique nippon), bien sûr il se penche au-dessus de l’eau et c’est le drame…