The Hand of God : une jolie bande-annonce pour le nouveau film de Paolo Sorrentino

On jette un oeil sur la bande-annonce de "The Hand of God", le nouveau film de Paolo Sorrentino sur la jeunesse d'un garçon dans le Naples des années 80. Des images lumineuses montées sur une musique émouvante qui donnent envie d'être en décembre, période à laquelle le film sera disponible sur Netflix.

Paolo Sorrentino de retour aux affaires avec The Hand of God

Paolo Sorrentino est un nom qu'on ne peut plus vraiment ignorer, avec des films et des séries accolés à son nom qui ont été très remarqués. Déjà auteur de huit longs-métrages, parmi lesquels Les Conséquences de l'amour, Il Divo, La grande bellezza et Youth, le réalisateur italien s'est établi une solide réputation internationale. Tous ses films n'ont pas été synonymes de succès, on peut penser notamment à Silvio et les autres qui a divisé la presse et le public, mais c'est un habitué des festivals et il est considéré comme un héritier sérieux du grand cinéma italien. Il est par ailleurs le créateur des deux séries à succès The Young Pope et The New Pope.

C'est donc avec une certaine curiosité qu'on attend son prochain film, The Hand of God, qui sera diffusé sur Netflix en décembre, après une courte sortie au cinéma. Une première bande-annonce vient d'être dévoilée, en prévision de sa présentation à la 78e Mostra de Venise début septembre.

The Hand of God ©Netflix

Une bande-annonce lumineuse et émouvante

On connaît très peu de l'histoire de The Hand of God, si ce n'est qu'il est annoncé à ce jour comme le film le plus personnel de son auteur. On y suivra Fabietto (Filippo Scotti) à Naples dans les années 80, un jeune garçon chagriné d'amour mais qui va s'en libérer. Une histoire concomitante à l'arrivée à Naples du célèbre footballeur Diego Maradona, que Fabietto va finir par croiser. Il sera donc question de jeunesse, de famille - on retrouve l'acteur fétiche de Sorrentino Toni Servillo dans le rôle du père de Fabietto -, mais aussi de sport, de musique et d'excentricité. Un film de passions a priori, ce que la bande-annonce suggère avec des images et une musique où la beauté le dispute à une forme de mélancolie.