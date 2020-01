The Witcher : Netflix donne des détails sur le film d’animation

Vous avez aimé ? Partagez :

Il a été annoncé il y a peu. Netflix prévoit un film d’animation « The Witcher » dérivé de la série. Intitulé « The Witcher : Nightmare of the Wolf », le projet se concentrera sur Vesemir, le mentor de Geralt.

Tandis que la deuxième saison est déjà commandée, Netflix prévoit également de dériver The Witcher en film d’animation. Face au succès de la première saison, la plateforme cherche à développer le plus possible ce nouvel univers. Ce nouveau projet se déroulera dans le même monde que la série, quelque part dans le passé.

Le retour du Sorceleur

The Witcher a fait ses débuts en décembre dernier sur Netflix. Adaptée des romans d’Andrzej Sapkowski, et de la licence vidéo-ludique, la série a rencontré un énorme succès. Elle se place même comme la série la plus regardée de la plateforme. Créée par Lauren Schmidt, elle se concentre sur un chasseur de monstres nommé Geralt et interprété par Henry Cavill.

Netflix confirme maintenant la mise en chantier d’une adaptation, en film d’animation, de The Witcher, intitulée Nightmare of the Wolf. Le projet se concentrera sur Vesemir, le mentor et la figure paternelle de Geralt. L’histoire se déroulera bien avant les exploits de Geralt. Vesemir débutera son propre voyage en tant que Sorceleur, après que le mystérieux Deglan le revendique. Aucune date de sortie n’a encore été annoncée, mais le film devrait voir le jour courant 2020.

Vesemir est également connu chez les gamers. Il a notamment aidé à entraîner Geralt tout au long du jeu. Récemment, les fans ont choisi Mark Hamill pour camper le personnage. Lauren Schmidt a exprimé son enthousiasme devant cette proposition. Reste à sa voir si l’acteur sera disponible et intéressé par ce rôle.

Bref, l’idée de dériver The Witcher en film d’animation n’est pas stupide. Le genre s’y prête bien et Netflix peut nous réserver une histoire visuellement superbe, qui compléterait les éléments de la série. On ne sait pas encore si Henry Cavill prêtera sa voix à Geralt pour les besoins de ce Nightmare of the Wolf.