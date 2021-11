Thor Love and Thunder : il y a de l'amour dans l'air sur les nouvelles images du tournage

« Thor : Love and Thunder » promet d’être l’un des films les plus excitants de l’année 2022. Pour un peu plus teaser l’attente, de nouvelles photos du tournage apparaissent, montrant notamment Chris Hemsworth et Nathalie Portman plus amoureux que jamais dans la peau de leurs personnages respectifs.

Thor : Love and Thunder : Ça va être Gorr ! Lancées en 2010, les aventures solo de Thor ont mis du temps à être acceptées par le grand public. En effet, si la performance de Chris Hemsworth dans la peau du Dieu du Tonnerre n’a jamais été vraiment remise en cause, ses premiers films n’ont, en revanche pas convaincu tout le monde. À commencer par les deux premiers volets qui sont loin d'avoir attiré les faveurs du public. Et c'est un euphémisme. Heureusement, Taika Waititi a rejoint l’écurie Marvel pour réaliser en 2017 Thor : Ragnarok. Doté d’un style unique en son genre, capable de passer de l’humour absurde au drame en un clin d’œil, le metteur en scène néo-zélandais a rapidement pris ses marques pour son premier blockbuster américain. Le résultat critique et commercial a d’ailleurs parlé pour lui : 853 millions de dollars de recettes mondiales, ce qui fait de Ragnarok le volet de Thor le plus réussi. Sans surprise, il est donc revenu derrière la caméra (et également devant puisqu’il y interprète en motion capture le personnage de Korg) pour composer le quatrième film du Dieu du Tonnerre : Thor : Love & Thunder. Thor (Chris Hemsworth) - Thor : Ragnarok ©Marvel Studios Si l’on sait que le film se déroulera après les événements d’Avengers Endgame et avant ceux de Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3, l’intrigue reste encore partiellement connue. Tout juste sait-on que Russell Crowe sera dans le film dans la peau de Zeus. En ce qui concerne l'antagoniste, Thor aura affaire à Gorr, le massacreur de Dieux, campé par Christian Bale. De plus, Nathalie Portman reprendra son rôle de Jane Foster et devrait même obtenir les pouvoirs du Dieu du Tonnerre. Sans compter que quelques Gardiens de la Galaxie comme Star-Lord (Chris Pratt) ou bien encore Nebula (Karen Gillan) passeront faire un coucou en cours de film. Ça promet. Flashback en préparation ? Après les photos de Chris Hemsworth, Natalie Portman ou bien encore Christian Bale, c’est de nouveau au tour des interprètes respectifs de Thor et Jane Foster d’être aperçus sur le plateau de tournage du film Marvel. Les deux tourtereaux semblent d’ailleurs s’être rabibochés puisqu’ils se baladent bras dessus bras dessous dans la rue. On rappelle, en effet, que dans Thor : Ragnarok et Avengers : Endgame, le Dieu du Tonnerre laisse entendre qu’il n’est plus en couple avec la jolie scientifique. Ces clichés, laisseraient-ils entendre qu’ils se soient remis ensemble ? Il se pourrait également que cette séquence ne soit que le flashback d’un événement s’étant déroulé durant les deux premiers films Thor, lorsqu’ils étaient encore amoureux. Ainsi, Chris Hemsworth apparaît avec sa morphologie d’avant Avengers : Endgame, lorsqu'il n'avait pas encore pris d'embonpoint. Ses habits humains ainsi que sa longue chevelure blonde sont également présents, alors que pour cette dernière, il l'avait coupée dans Thor : Ragnarök. Cette séquence, serait-elle tournée dans le but de nous expliquer pourquoi Thor et Jane Foster se sont séparés, alors qu’ils vivaient le grand amour après Thor : Le Monde des Ténèbres ? Il va falloir patienter encore quelques mois pour obtenir des réponses à nos questions. Thor : Love and Thunder sortira dans nos salles obscures le 11 février 2022.