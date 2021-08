Thor : Ragnarök sur TF1 : pourquoi Natalie Portman n'apparaît-elle pas dans le film ?

Découvrez ci-après pourquoi le personnage de Jane Foster, interprété par Natalie Portman dans les deux premiers films "Thor", n'apparaît pas dans le troisième volet des aventures du Dieu du Tonnerre.

Thor : Ragnarök : le début de la fin

Dans le troisième opus de ses péripéties héroïques, Thor se trouve en bien mauvaise posture. Privé de son marteau, il est retenu prisonnier sur une planète reculée tandis qu'Asgard est menacée. Afin de sauver la cité, le héros doit empêcher la redoutable Hela - sa sœur - de mener à bien le Ragnarök. Thor : Ragnarök ©Marvel Studios Ce terme mystérieux désigne une réalité des plus inquiétantes : la destruction du monde et donc la fin de la civilisation asgardienne. Toutefois, avant de se jeter dans la bataille, le dieu du tonnerre commence par un combat titanesque contre un visage bien connu. En effet, il s'agit de l'un de ses anciens compagnons d'armes, à savoir Hulk !

Où est Jane ?

Si l'on retrouve Chris Hemsworth (Thor), Tom Hiddleston (Loki), Idris Elba (Heimdall) ou encore Anthony Hopkins (Odin), le personnage du Dr Jane Foster ne rempile pas pour ce troisième opus peuplé de nouvelles arrivées, comme celles de Mark Ruffalo et de Cate Blanchett. Mais alors, pourquoi Natalie Portman n'a-t-elle pas poursuivi l'aventure ? Le premier élément de réponse est d'une logique imparable : parce que le Dieu du Tonnerre et elle-même, après une idylle passionnée, se sont séparés !

Jane Foster ©Marvel Studios

À Entertainment Weekly, les décisionnaires expliquent avec humour que Thor : Ragnarök aurait pu s'appeler "Thor : oublier Jane Foster". Plus encore, le président des Studios Marvel, Kevin Feige, explique que le personnage de Valkyrie (campé par Tessa Thompson) se rapproche d'une égale pour le Dieu du Tonnerre.

On voulait que sa relation avec Jane ait évolué de manière inattendue depuis The Dark World et nous voulions aussi le confronter à un personnage qui lui est, sinon égal, supérieur.

Natalie Portman avait également réagi, expliquant que - sous réserve d'une surprise -, son aventure avec Marvel était bel et bien terminée.

Retour en force

Entre-temps, la comédienne n'a clairement pas perdu au change. Plutôt que de tourner Thor : Ragnarök, la jeune femme prête ses traits à Jackie Kennedy en 2016 dans le biopic du même nom et décroche une nomination aux Oscars ! Elle tourne ensuite plusieurs beaux projets à l'image de Song to Song ou de Ma Vie avec John F. Donovan. Mais contrairement à ce qu'elle pensait à l'époque, Natalie Portman a fini par retomber dans les bras de Marvel. On l'aperçoit ainsi en 2019 dans Avengers : Endgame.

Plus encore, c'est elle qui tiendra le rôle principal du quatrième opus de Thor, intitulé Love and Thunder. Si vous étiez passés à côté de l'info, dans ce long-métrage à venir réalisé par le réalisateur très en vogue Taika Waititi, Jane Foster deviendra Thor ! Elle œuvrera ainsi aux côtés de la puissante Valkyrie, nommée Reine d'Asgard par ce dernier peu avant son départ. Les deux femmes devront notamment venir à bout de Gorr le Massacreur des Dieux, campé par Christian Bale. Le nouveau rôle de la jeune femme est pour la première fois évoqué dans les comics, dans lesquels on apprend que la doctoresse et infirmière devient digne de soulever Mjöllnir ! Vous devriez donc bientôt retrouver Jane Foster sous le nom de Mighty Thor et assister à sa très attendue transformation.

