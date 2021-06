Transformers Rise of the Beasts : une star prêtera sa voix à Optimus Primal

Le nouveau film "Transformers" réalisé par Steven Caple Jr. s'est enfin dévoilé et s'attaquera à l'arc "Beast Wars". Les Autobots et Decepticons ne sont plus les seules stars car d'autres robots vont se joindre à la fête. Ron Perlman va prêter sa voix à l'un d'eux.

Un nouveau film Transformers prévu en 2022

Pas plus tard que la semaine passée, nous avions des nouvelles de l'avenir de la franchise Transformers sur nos écrans. Elle se sera faite discrète pendant un petit moment, mais un nouveau projet piloté par Steven Caple Jr. est sur le feu : Rise of the Beasts. On ne peut pas parler d'un septième opus à proprement parler, mais plus d'un film qui va tenter d'amorcer un nouveau départ. Le tournage a débuté très récemment et le film s'est trouvé une date de sortie le 24 juin 2022 aux USA.

Comme le titre le laisse entendre, c'est effectivement une adaptation de Beast Wars qui est en préparation. Une occasion parfaite pour introduire d'autres clans de robots géants et d'apporter du sang frais. Les Autobots et les Decepticons seront toujours de la partie, pendant que les Maximals, les Predacons et les Terrorcons se présenteront enfin dans les salles obscures. Optimus Prime sera bien présent dans le scénario, qui se déroulera en 1994, soit avant tous les événements de la saga principale. Plusieurs robots populaires vont être introduits, à commencer par Optimus Primal. Le chef des Maximals va déballer toute sa puissance avec son allure de gorille mécanique.

Transformers : War for Cybertron ©Hasbro

Ron Perlman en Optimus Primal

Nul doute que le public ne va pas mettre longtemps avant de l'adorer et Collider nous apprend que l'acteur Ron Perlman a été engagé pour lui prêter sa voix. Ce choix est placé sous la le signe de la logique car c'est déjà lui qui portait le personnage dans la série animée Transformers : Power of the Prime. On ne doit, normalement, plus vous présenter cet acteur à la longue carrière. Superbe dans les deux films Hellboy, il figure aussi dans Drive, La Cité des Enfants Perdus, Blade 2 et La Guerre du feu.

Kidman (Ron Perlman) - Moonwalkers ©Mars Distribution

Toujours en ce qui concerne le casting, Dominique Fishback et Anthony Ramos tiendront deux rôles principaux. L'une sera une archéologue et le second un homme en quête de rédemption. On sait aussi que Peter Cullen continuera d'être la voix originale d'Optimus Prime.