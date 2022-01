Uncharted : Tom Holland s'envoie en l'air dans des images inédites

Alors qu'on pourra bientôt poser les yeux sur la tant attendue adaptation du jeu vidéo "Uncharted", avec Tom Holland et Mark Wahlberg en Nate et Sully, Sony Pictures fait monter la hype en dévoilant une séquence d'action impressionnante.

Nathan Drake prépare son arrivée

Après le très grand succès de Spider-Man : No Way Home, Sony Pictures et Tom Holland vont-ils rééditer la performance avec Uncharted ? C'est qu'on a envie d'y croire, tant cette adaptation de la série culte de jeux vidéo s'est fait attendre. Changement de tenue pour le jeune acteur britannique, qui échange là le treillis et les manières de Nathan Drake contre les collants de l'homme-araignée. C'est accompagné de son mentor Victor Sullivan, aka "Sully" (Mark Wahlberg), qu'on le retrouve en bien mauvaise posture, aux prises avec des ennemis dans un avion-cargo. Dans cette séquence qui vient d'être dévoilée en vidéo (en tête d'article), on peut donc avoir un bon aperçu de l'action et du second degré proposé par le nouveau film de Ruben Fleischer.

Uncharted ©Sony Pictures

Uncharted, enfin la (très) bonne adaptation ?

Comme l'avait montré la première la bande-annonce, l'action et l'humour sont les deux éléments qui animeront ce film d'aventures. C'est ce que ces nouvelles images viennent confirmer, avec un Nate virevoltant et lâchant son iconique "Oh crap!", alors qu'il essaye tant bien que mal de remonter dans un avion dont il vient de se faire éjecter. Cette scène, entraperçue auparavant et passage iconique du jeu Uncharted 3, peut ici être appréciée dans sa quasi totalité. L'occasion aussi d'en voir un peu plus de Sophia Ali, qui interprète Chloe Frazer.

Uncharted réussira-t-il où tant d'autres ont échoué ? Depuis Tomb Raider en 2001, les adaptations cinématographiques de jeux vidéo réussies ont bien progressé, avec des films comme, récemment, Detective Pikachu ou Sonic. Mais l'exercice reste toujours périlleux, avec son lot de ratés qui arrivent sur le grand et le petit écran très régulièrement, par exemple le dernier et décevant Mortal Kombat. Uncharted se fera-t-il une place du bon côté ? Réponse le 16 février 2022 au cinéma.