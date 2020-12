Une affaire de détails : le polar avec Denzel Washington et Jared Leto se dévoile dans un trailer

Un trio d'acteurs qui en impose s'est formé pour "Une affaire de détails", le nouveau film de John Lee Hancock. Un polar qui n'a pas l'air de se prendre pour ce qu'il n'est pas, et qui donne du coup assez envie. Découvrez la toute première bande-annonce.

Un casting trois étoiles

Le diable est dans les détails, d'après le fameux proverbe. Ce sont justement à eux que devra être attentif le duo de policiers d'Une affaire de détails. Après le polar rétro The Highwaymen, John Lee Hancock reste dans le genre avec cette nouvelle réalisation qui peut compter sur une belle distribution principale afin de nous attirer. Denzel Washington et Rami Malek incarnent deux inspecteurs lancés sur la trace d'un tueur en série. Une piste va les mener à un mystérieux homme, qui a tout du suspect idéal.

Sauf qu'aucune preuve tangible ne peut jouer contre lui. À en juger par son comportement et le petit jeu auquel il se livre avec la police, tout porte à croire qu'il a quelque chose à voir avec cette histoire. Mais pourront-ils le prouver ? Dans la peau de ce présumé antagoniste, on retrouve Jared Leto, qui nous ressort une transformation physique comme il en a le secret. Cerné, amaigri et barbu, il construit un personnage inquiétant. Rien que pour ces trois interprètes, avec tous un Oscar à leur actif, nous sommes prêts à voir le film.

Une affaire de détails : quand une enquête vire à l'obsession

Une affaire de détails n'a pas l'ambition de s'imposer comme le polar des années 2020 et on n'en attend pas autant de John Lee Hancock à la barre, correct faiseur qui n'a jamais été brillant. La bande-annonce ne témoigne d'aucun style particulier, avec une ambiance efficace, à défaut d'être originale. On sent que l'intérêt principal sera dans le scénario tordu qu'il a aussi écrit. Une histoire qui vire à l'obsession, avec deux flics qui veulent coincer un gars très intelligent.

Une affaire de détails ©Warner Bros.

Pas de quoi rivaliser avec Zodiac, l'un des plus grands polars obsessionnels de ces vingt dernières années. Mais sans chercher à impressionner, Une affaire de détails a l'air d'être un petit moment de cinéma tendu, bien joué, bien mené et surprenant narrativement. Ce qui sera suffisant. On préfère un projet modeste bien mené avec sincérité qu'une tentative voulant frimer.

Le film, distribué par Warner Bros., n'échappe pas à la formule sortie cinéma/sur HBO Max dès le 25 janvier 2021 aux Etats-Unis. Une date n'a pas encore été fixée pour la France, probablement à cause d'une situation sanitaire encore instable et du doute au sujet du fonctionnement de nos salles dans les prochaines semaines.