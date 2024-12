Une des pires affaires criminelles françaises arrive au cinéma : découvrez la bande-annonce du Dossier Maldoror

Le nouveau long-métrage de Fabrice Du Welz, "Le Dossier Maldoror", s’inspire d’une affaire tristement célèbre. Sa nouvelle bande-annonce vient d’être dévoilée.

Fabrice Du Welz revient déjà avec Le Dossier Maldoror

Alors qu’il a déjà proposé le documentaire La Passion selon Béatrice cette année, Fabrice Du Welz dévoilera bientôt son nouveau long-métrage. Avec Le Dossier Maldoror, le scénariste et réalisateur nous fera plonger dans une enquête sur une sordide affaire criminelle survenue en Belgique.

Le Dossier Maldoror prend place en 1995. La disparition de deux jeunes filles provoque une frénésie médiatique d’une grande ampleur et bouleverse la population belge. Un jeune gendarme idéaliste, Paul Chartier, devient impliqué dans l’opération secrète « Maldoror », qui consiste à surveiller le suspect numéro 1 du crime. Peu à peu, malgré les nombreuses défaillances du système, Paul devient obsédé par l’idée de résoudre cette affaire.

Anthony Bajon habité dans les premières images du film

Le Dossier Maldoror vient de s’offrir une nouvelle bande-annonce. Celle-ci met l’accent sur la détermination de Paul Chartier, qui vire rapidement à l’obsession. Le jeune gendarme semble prêt à tout pour retrouver les fillettes disparues. Les images nous promettent également une grosse performance d’Anthony Bajon, choisi pour jouer le principal protagoniste du film.

Aux côtés d’Anthony Bajon, Alba Gaia Bellugi, Alexis Manenti, Mélanie Doutey et Sergi López font entre autres partie de la distribution du nouveau film de Fabrice Du Welz. C’est également le cas de Bétrice Dalle, qui était déjà au centre du documentaire La Passion selon Béatrice.

Une histoire inspirée d’une affaire tristement célèbre

Le Dossier Maldoror est librement inspiré de l’affaire Dutroux. Survenue en 1995 et 1996, celle-ci avait choqué la population belge, mais aussi mondiale. Elle avait mis en lumière de sérieux dysfonctionnements au sein de la Justice et de la police belge, et mené à une importante réforme des polices dans le pays.

Fabrice Du Welz a donc choisi un sujet lourd à traiter pour son nouveau long-métrage. Celui-ci a d’ailleurs été présenté cette année, hors compétition, à la Mostra de Venise. En France, il sortira au cinéma le 15 janvier 2025.