Une nouvelle star au casting hallucinant du prochain Wes Anderson

Un film de Wes Anderson sans un casting attractif n'est plus une possibilité envisageable. Après avoir accueilli des stars comme Margot Robbie, Tom Hanks ou encore quelques fidèles collaborateurs pour son prochain projet, le réalisateur vient de recruter l'une des stars de l'univers étendu Marvel.

Wes Anderson travaille en secret sur son nouveau film

On aime deux choses chez Wes Anderson : son style inimitable et ses castings de luxe. Rassurez-vous, vous allez retrouver les deux dans The French Dispatch, son prochain film attendu le 27 octobre sur nos écrans. Déclaration d'amour à la presse papier et au travail des journalistes, son nouvel essai dort dans les cartons depuis un moment à cause de la crise sanitaire. Le metteur en scène ayant un bon rythme depuis des année, il ne compte pas encore prendre de pause et travaille déjà sur son prochain titre.

Mieux, le scénario est déjà prêt et le tournage a commencé du côté de l'Espagne. Il se dit que la fin des prises de vue pourrait intervenir en septembre. À l'allure où vont les choses, nous pourrions découvrir ce film dès l'année prochaine. Pour l'heure, on ne sait absolument pas de quoi il va parler mais nous sommes déjà assurés qu'il va être un événement lors de sa sortie.

Un casting de luxe (comme d'habitude)

Son casting devrait l'aider à en être un car Margot Robbie, Tom Hanks, Adrien Brody, Bill Murray et Tilda Swinton ont tous accepté d'être de la partie. Plus récemment, c'est Jason Schwartzman et Rupert Friend qui en ont fait de même. Un alliage entre des nouveaux et des habitués de la galaxie Wes Anderson. La distribution continue encore de grossir avec l'arrivée d'une star principale du MCU : Scarlett Johansson.

Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) - Black Widow © Marvel Studios

C'est The Hollywood Reporter qui dévoile que l'interprète de Natasha Romanoff vient de monter à bord. Vous vous doutez bien qu'on ne sait rien à propos de son rôle tant tout est cadenassé. Scarlett Johansson a déjà travaillé avec Wes Anderson par le passé, en prêtant sa voix à l'un des personnages de L'île aux chiens.

Scarlett Johansson fait l'actualité en ce moment avec la sortie de Black Widow. Plus que pour sa performance, on entend parler d'elle pour son embrouille avec le studio à cause de l'arrivée du film sur Disney+. Un scandale qui ternit la fin de la relation entre Marvel et l'une des têtes d'affiche principales des trois premières phases.