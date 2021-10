Wolfman : Ryan Gosling retrouve Derek Cianfrance (The Place Beyond the Pines)

La production de "Wolfman" avance tout doucement. Toujours porté par Ryan Gosling, le film sur le loup-garou change de réalisateur. Après Leigh Whannell, c'est Derek Cianfrance qui est approché. L'occasion de collaborer une troisième fois avec Ryan Gosling.

Ryan Gosling en loup-garou

Voilà un moment qu'on entend parler du projet Wolfman. Un personnage qui appartient à l'univers des Universal Monsters, au même titre que la Momie, Frankenstein ou encore Dracula. Depuis longtemps Universal tente de même en place un univers connecté avec tous ces personnages à la manière du Marvel Cinematic Univers. Mais après l'échec de La Momie, le studio s'est ravisé.

Cependant, depuis, il y a eu le succès d'Invisible Man de Leigh Whannell. De quoi relancer cette idée de film centré sur le célèbre loup-garou. Et en engageant un acteur comme Ryan Gosling pour incarner "l'homme-loup", on s'est mis à nouveau à croire en ce film. Un nom important à Hollywood qui devait permettre de débloquer enfin une production qui peine à se mettre en place.

Changement de réalisateur pour Wolfman

Initialement, c'est justement Leigh Whannell qui devait réaliser Wolfman. C'est du moins ce qui était dans les tuyaux aux dernières nouvelles. Jusqu'à ce que Deadline nous amène une nouvelle information. D'après le média américain, c'est finalement le talentueux Derek Cianfrance qui devrait diriger pour la troisième fois Ryan Gosling. Le cinéaste est plutôt habitué à proposer des drames romantiques. Déjà avec le très beau Blue Valentine (2010), porté alors par Ryan Gosling et Michelle Williams, on voyait naître un auteur intéressant. Puis il y a eu l'excellent film en trois parties The Place Beyond the Pines (2012), sur le tournage duquel Ryan Gosling et Eva Mendes se sont rencontrés.

The Place Beyond the Pines ©Focus Features

Le mélodrame Une vie entre deux océans (2016) s'est avéré moins convaincant et le cinéaste s'est par la suite essayé au format série avec I Know This Much is True (2020). En observant cette filmographie, on est forcément curieux de voir ce que Derek Cianfrance pourrait proposer avec Wolfman. Même s'il n'y a aucune information sur le scénario pour l'instant, on s'attend à ce que le film soit un thriller horrifique. Un genre très différent des précédents travaux du cinéaste. Néanmoins, on espère qu'avec cet ajout la production de Wolfman va enfin s'accélérer et que d'autres bonnes nouvelles arriveront dans les prochains mois.