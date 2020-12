Wonder Woman : Gal Gadot s'est blessée sur le tournage

Gal Gadot a gagné en célébrité avec son rôle dans "Wonder Woman" mais elle a aussi donné de sa personne physiquement. Au point de se faire une blessure qui a demandé une intervention après le tournage du premier film. La suite n'a pas non plus été de tout repos.

Gal Gadot continue en Wonder Woman

Gal Gadot a commencé à se faire un nom avec la franchise Fast & Furious mais c'est dans la peau de l'Amazone Wonder Woman qu'elle a explosé. Le film de Patty Jenkins a été une des réussites du DCEU. On peut dire pour le moment que l'actrice a trouvé le rôle qui risque de lui coller à la peau pendant en moment. Une partie du monde a pu d'ailleurs la revoir dans le costume de la super-héroïne avec la sortie dernièrement de Wonder Woman 1984 aux Etats-Unis (au cinéma et sur HBO Max).

Une suite est déjà prévue pour clore la trilogie puis nous ne savons pas ce qu'il adviendra du personnage. Nul doute qu'on continuera de voir Gal Gadot autre part, dans des projets qui n'ont rien à voir avec les comics. Elle gardera forcément des bons souvenirs de son passage chez DC, ainsi que d'autres moins agréables.

Wonder Woman © Warner Bros. France

Un rôle pas de tout repos

Comme quand elle a terminé le tournage du premier volet avec une blessure embêtante. Elle a révélé chez iHeartRadio qu'elle avait récolté une hernie discale au dos, au point qu'une intervention chirurgicale a été nécessaire pour la soigner. Le tournage de Wonder Woman et celui de Justice League se sont passés dans la continuité, ce qui a pas mal sollicité son corps. Sans compter qu'après ça, elle a vécu l'accouchement de sa fille. On a pu sentir lors de la promotion internationale de Wonder Woman qu'elle était diminuée car elle faisait toutes ses interventions en étant débout. Impossible pour elle de s'asseoir comme c'est la coutume lors des interviews.

Le tournage de la suite n'a pas été de tout repos également, car l'actrice a été blessée au cou et à l'épaule. Pas de quoi nécessiter un passage sur la table d'opération cette fois. Si les doublures existent au cinéma, les acteurs aiment aussi s'engager physiquement et ils s'entraînent avant pour être à la hauteur. Gal Gadot n'a pas peur de faire des efforts, on n'oublie pas qu'elle a été engagée dans l'armée israélienne avant de devenir une actrice.