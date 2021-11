Harry Potter : le déguisement génial de Tom Felton pour Halloween

Tom Felton, l'inoubliable interprète de Drago Malefoy dans la saga "Harry Potter" ne perd jamais une occasion de faire un clin d'oeil à son rôle culte. À l'occasion d'Halloween, il en a profité pour pousser le bouchon encore plus loin. Au grand plaisir des fans !

Tom Felton vs Harry Potter

Tom Felton a beau avoir joué dans plus de 40 films et séries, il restera pour beaucoup de spectateurs l'inoubliable Drago Malefoy de la saga Harry Potter. Entre 2001 et 2011, il a interprété l'ennemi juré du petit sorcier à lunettes à huit reprises. Car oui, avant d'affronter le terrible Voldemort, Harry a dû en découdre avec son camarade de classe.

Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban © Warner Bros

En effet, comme sa fratrie avant lui, Drago a été choisi pour intégrer la maison Serpentard, tandis qu'Harry a rejoint Gryffondor. Comme son père, Drago méprise les sangs-mêlés, et estime qu'ils n'ont pas leur place à Poudlard. Pendant leurs années de scolarité à l'école de sorcellerie, Malefoy a mené la vie dure à Potter et ses amis. Il peut néanmoins remercier Harry de lui avoir sauvé la vie dans le dernier film.

Tom Felton se déguise en Harry pour Halloween

La saga Harry Potter a beau être terminée depuis dix ans, les acteurs des films n'hésitent pas à faire des clins d'oeil fréquents aux films, pour le plus grand plaisir des fans ! Le plus doué en la matière reste probablement Tom Felton, qui n'a par exemple pas hésité à trahir Serpentard pour la bonne cause. Cette fois-ci, il a réitéré sur Instagram, à l'occasion d'Halloween. En effet, l'interprète de Drago a choisi de se déguiser... en Harry Potter. Ce qui n'a pas manqué de faire réagir ses abonnés.

Il n'avait rien laissé au hasard : cravate aux couleurs de Gryffondor, lunettes rondes et même cicatrice sur le front. Son chien portait également l'écharpe de la maison d'Harry Potter.

Un nouveau gros succès pour Tom Felton puisque le post a déjà été liké près de deux millions de fois.

Il est actuellement à l'affiche du film La Bataille de l'Escaut, dispo sur Netflix.