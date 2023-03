Dans "Les Trois Mousquetaires : D'Artagnan" (au cinéma ce mercredi 5 avril) on découvrira Eva Green dans la peau de la célèbre Milady de Winter, ennemie jurée des héros. Elle nous en dit plus sur son personnage.

Eva Green est la nouvelle Milady de Winter

Difficile d’imaginer une actrice plus parfaite pour camper Milady de Winter au cinéma qu’Eva Green. En vingt ans de carrière, celle qui a été la seule James Bond Girl à briser le coeur de l’agent 007 dans Casino Royale, s’est en effet largement illustrée dans des rôles de femmes fortes, complexes et torturées.

Pour le dyptique Les Trois Mousquetaires mis en scène par Martin Bourboulon, elle campe une Milady guerrière, portée par un viscéral désir de vengeance, qui donnera du fil à retordre à D’Artagnan et ses comparses (interprétés par François Civil, Vincent Cassel, Romain Duris et Pio Marmaï).

Milady de Winter (Eva Green) - Les Trois Mousquetaires © Pathé Films

"Milady est hantée par ce désir de se venger des hommes"

Si dans le premier film (à découvrir au cinéma le 5 avril) elle se montre invincible, son armure se fissurera davantage dans le deuxième opus (attendu le 13 décembre 2023) comme nous l'a confié Eva Green :

Les scénaristes ont fait un travail très intéressant (...) dans le premier volet, Milady est diabolique, manipulatrice, et n'a peur de rien. Dans le deuxième volet, on va découvrir ses fissures et sa vulnérabilité derrière sa carapace de femme forte. On n'a jamais vu cette facette de Milady. J'ai beaucoup aimé le fait qu'ils aient rajouté de l'humanité.

C'est précisément cette dualité qui a intéressé la comédienne, désireuse de jouer des rôles de femmes fortes avec toujours une part de vulnérabilité :

Le seul personnage absolument machiavélique à 100% que j'ai joué c'était Ava Lord dans Sin City 2, qui était vraiment la salope dans toute sa gloire (rires). Mais les rôles de méchants, c'est toujours intéressant quand il y a plusieurs couleurs, et qu'on comprend ce qui motive leurs actions. Là, Milady est hantée par ce désir de se venger des hommes et on va comprendre pourquoi (...) c'est trop abstrait je trouve s'il n'y a pas de secret qui justifie tout ça.

Milady de Winter (Eva Green) - Les Trois Mousquetaires : D'Artagnan © Pathé Films

"C'est vraiment un caméléon"

Dans les deux films, nous découvrirons différentes identités de Milady, qui n'hésite pas à se déguiser pour mieux manipuler ses ennemis. Ainsi, dans D'Artagnan, elle se glisse dans la peau d'Isabelle de Valcourt, blonde et fragile comtesse :

C'est vraiment un caméléon Milady. Elle s'adapte en fonction de la personne qu'elle a en face d'elle. Elle peut être blonde, brune, rousse, garçon manqué, femme fatale, demoiselle en détresse (...) dans le premier volet elle joue Isabelle de Valcourt, elle est blonde, sa voix est un peu plus dans la poitrine. La gestuelle est différente, plus fragile. Dans le deuxième volet je jouerai d'autres personnages. C'est très jubilatoire pour un acteur de jouer plusieurs personnages dans un personnage.

Milady se déguise en Isabelle de Valcourt (Eva Green) - Les Trois Mousquetaires : D'Artagnan © Pathé Films

Un entraînement intensif pour Eva Green

Vous l'aurez compris : la Milady de 2023 est une véritable guerrière. Sous ses superbes costumes signés Thierry Delettre elle porte d'ailleurs des pantalons, au cas où elle aurait la nécessité de partir au combat rapidement. Dans le premier film, elle se livre à un duel épique avec le personnage de D'Artagnan, après une course-poursuite à cheval haletante. Un rôle physique pour Eva Green, qui a dû s'entraîner dur pour ces scènes :

C'est toujours un grand plus quand on est acteur, de pouvoir explorer d'autres disciplines. Pendant plusieurs semaines, j'ai fait des séances d'aïkido et d'escrime. J'étais complètement nulle au départ (rires) ! Mais les cascadeurs ont été extrêmement bienveillants, et m'ont guidée pour que je réussisse (...) c'était une grande fierté, car je n'étais pas doublée. Tout le monde a fait ses propres cascades, car Martin Bourboulon aime faire des plans-séquences (...)

Milady de Winter (Eva Green) - Les Trois Mousquetaires © Pathé Films

Ça n'est pas la première fois qu'Eva Green s'entraîne dur physiquement avant un film. Pour Proxima d'Alice Winocour, elle avait dû entrer dans la peau d'une astronaute et avait suivi des séances de musculation. Pour Dumbo de Tim Burton, elle interprétait une trapéziste et avait elle-même réalisé ses chorégraphies dans les airs après avoir suivi un entraînement.

Des rôles physiques qui permettent à la comédienne française de mieux s'emparer de ses personnages, comme ce fut le cas pour celui de Milady :