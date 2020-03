Avec "Une belle histoire" deux comédien.ne.s habitué.e.s des séries OCS passent sur France 2 pour participer à une comédie-romantique drôle et touchante : Sébastien Chassagne et Tiphaine Daviot. Pour l'occasion, le duo s'est prêté au jeu du Plan Culte spécial séries !

Dans Une belle histoire, nouvelle comédie-romantique proposée par France 2, les créateurs d'Un village français ont voulu raconter les routes croisées de trois hommes et trois femmes. Des ami.e.s, des nouvelles rencontres, des personnages brisés qui cherchent à se reconstruire, ou désirent simplement changer de vie. A la fois drôle et tragique, Une belle histoire parvient à toucher grâce à des protagonistes profondément humains.

"Les Soprano ? Grave !"

Parmi eux, il y a David, qui ne s'est toujours pas remis de la mort de sa compagne plusieurs années auparavant, et Charlotte, qui va involontairement être responsable de son licenciement. Une première rencontre qui laisse à désirer, et pourtant... Tous les deux sont interprétés par Sébastien Chassagne et Tiphaine Daviot. Deux commédien.ne.s que les amateurs de séries françaises connaissent bien puisque le premier fut parfait en trentenaire loser catapulté, du jour au lendemain, père d'un adolescent dans Irresponsable (trois saisons sur OCS). La seconde, fut un temps au service de l'armée dans Lazy Company (saison 3) avant d'opter pour une blouse de médecin psychiatre dans HP (saison 2 en cours), puis de plonger dans le cauchemardesque Marianne (malheureusement annulée par Netflix).

Nous avons donc profité de l'occasion pour les questionner sur leurs séries cultes, de Lost à Urgence, en passant par Friends, Twin Peaks ou encore Game of Thrones. Celle qui est culte pour eux, celle jamais vue ou celle dans laquelle il faudrait vivre, sont à découvrir dans notre vidéo Plan culte en tête d'article.

Et pour retrouver Sébastien Chassagne et Tiphaine Daviot dans Une belle histoire, rendez-vous le 11 mars à 21h05 sur France 2.