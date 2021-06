Sara Giraudeau et Vincent Macaigne : "Médecin de nuit était un tournage très tendu"

"Médecin de nuit" d'Elie Wajeman sort dans les salles le 16 juin. Pour l'occasion nous avons rencontré Vincent Macaigne et Sara Giraudeau. Les deux interprètes se livrent dans une interview étonnamment drôle qui aura valu un bon fou rire au duo. Interview à découvrir en vidéo ci-dessus.

Médecin de nuit, un film noir captivant

Dans Médecin de nuit Vincent Macaigne interprète Mikaël. La nuit, il parcourt la ville pour aider des patients dont certains sont des toxicomanes. Avec son cousin pharmacien (Pio Marmaï) il participe à un trafic de Subutex. Mais comme celui-ci lui demande d'aller plus loin et de prescrire une drogue plus contrôlée, du Fentanyl, Mikaël commence à basculer. Tiraillé entre sa femme et sa maîtresse (interprétée par Sara Giraudeau), il sait qu'il doit arrêter avec cette vie. Mais ne parvient pas totalement à s'en extraire.

Médecin de nuit ©Diaphana Distribution

Réalisé par Elie Wajeman, Médecin de nuit est un film noir étouffant rappelant certains films de Jean-Pierre Melville. Dedans, Sara Giraudeau surprend en femme fatale envoutante, tout comme Vincent Macaigne avec ses airs de gangster. Le genre de rôle dans lequel on a rarement vu l'acteur et qui prouve une fois de plus tout son talent. Enfin, l'univers d'un médecin de nuit, rarement montré à l'écran et encore moins de cette manière, se prête parfaitement au drame sous fond de polar.

Sara Giraudeau et Vincent Macaigne en duo

Pour nous parler du film nous avons rencontré les deux interprètes Sara Giraudeau et Vincent Macaigne (interview vidéo en une d'article). L'occasion de les voir en plein fou rire pour nous résumer ce film passionnant. Une fois leurs esprits repris, le duo nous explique comment ils ont abordé ce tournage de nuit. Une production courte et forcément tendue qui se ressent justement à l'image. Enfin, ce fut avant tout une rencontre entre Sara Giraudeau et Vincent Macaigne, "pas décevante" d'après elle, et pleine "de douceur" d'après lui :

"Sara Giraudeau amène une forme de grâce et de magie dans le rôle qui est assez exceptionnelle."

Médecin de nuit est à découvrir dans les salles le 16 juin 2021. Retrouvez ici la bande-annonce du film.