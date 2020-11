Quand Dwayne Johnson fait une "Trump" à Michael B. Jordan

Dwayne Johnson vient-il d'ouvrir une "battle" amicale avec Michael B. Jordan ? Alors que le second vient d'être désigné comme étant l'homme le plus sexy du monde par le magazine People, le premier s'est empressé de le féliciter avec un clin d'oeil appuyé au président Trump.

Dwayne Johnson a de l'humour

On connaît bien le jeu entre Hugh Jackman et Ryan Reynolds, acteurs et amis qui s'amusent à se moquer l'un de l'autre sur les réseaux sociaux. Les fans en redemandent, et ce jeu sert bien leur popularité respective. Sur ce modèle, Dwayne Johnson a-t-il débuté sa propre petite "battle" ? Ça en prend le chemin en tout cas, avec une blague de l'ancien catcheur devenu acteur à grand succès adressée à la nouvelle génération, et plus précisément à Michael B. Jordan.

C'est en effet à la faveur de la désignation de Michael B. Jordan, très célèbre notamment pour son rôle dans la saga Creed, de "l'homme vivant le plus sexy" ("Sexiest Man Alive" en VO) par le magazine People, que "The Rock" s'est fendue d'une blague subtile où la "victime" n'est pas celle qu'on pense.

"Félicitations à mon frère Michael B. Jordan pour la nouvelle couronne sexy. JE NE CONCÈDE RIEN."

Dwayne Johnson, plutôt que de simplement passer son message de félicitations, n'a de toute évidence pas résisté à compléter son message par un "JE NE CONCÈDE RIEN". Désigné "homme le plus sexy du monde" par People en 2016, Dwayne Johnson a donc fait une "Trump", en reprenant son style très direct et majusculé. Comme il ne l'aura échappé à personne, le président américain sortant n'a toujours pas reconnu sa défaite auprès de Joe Biden, nouveau président élu, et son "I WON THE ELECTION" est immédiatement rentré dans le catalogue culte de ses saillies twitter les plus absurdes.

En 2020, c'est donc Michael B. Jordan qui récupère la couronne, détenue l'année dernière par John Legend. Vu dernièrement dans La Voie de la justice, il sera bientôt le héros du film Sans aucun remords, adaptation musclée d'un roman de Tom Clancy. Acteur et producteur, et à 33 ans seulement, Michael B. Jordan est en train de devenir un leading man à Hollywood. Et cette sympathique - quoique futile - couronne ne devrait être que la première d'un paquet de récompenses à venir. N'en déplaise à Dwayne Johnson, qui pourra se consoler en gardant en 2020 et pour la deuxième année consécutive la couronne de l'acteur d'Hollywood le mieux payé, avec des revenus estimés à 87,5 millions de dollars, dont un chèque massif de Netflix de 23,5 millions pour le film Red Notice. Et à ce prix-là, il pourrait faire l'effort de rentrer dans la voiture...