Quand Timothée Chalamet était YouTubeur Xbox

Il se disait que Timothée Chalamet était derrière une chaîne YouTube active le temps de quelques mois, en 2010. L'acteur a mis fin au suspense en révélant qu'il est l'auteur de ces vidéos. Une révélation qui confirme une théorie à laquelle les fans croyaient dur comme fer.

Timothée Chalamet, l'un des acteurs du moment

Le nom de Timothée Chalamet est omniprésent en ce moment dans l'actualité. Le jeune acteur a le vent en poupe depuis ces dernières années et il enchaîne les projets remarqués. On peut d'ailleurs le voir à l'heure actuelle dans le blockbuster Dune, où il tient le rôle principal. Il figure également dans l'impressionnant casting de The French Dispatch, la nouvelle sucrerie signée Wes Anderson.

S'il a une armée de fans derrière lui, il a également des détracteurs qui ne comprennent pas sa popularité. Qu'importe le camp dans lequel vous vous trouvez, il faudra composer avec lui dans les années qui viennent. On a notamment appris ces dernières heures qu'il reviendrait pour la deuxième partie de Dune. Ce qu'on ne peut pas lui retirer, c'est qu'il a déjà une filmographie truffée de collaborations avec des beaux noms.

Zeffirelli (Timothée Chalamet) - The French Dispatch ©The Walt Disney Company France

La lumière faite sur son bref passage sur YouTube

Depuis des années, certains de ses fans se posent une question sur son passé : est-ce celui qui était derrière le pseudo ModdedController360 sur YouTube ? Une enquête avait animé des internautes mais le mystère restait entier parce que le visage de l'intéressé n'apparaissait jamais. On voyait seulement des mains en train de présenter des manettes de Xbox 360 customisées.

Ce dossier vient de trouver une résolution grâce à Timothée Chalamet himslelf. Lors d'une interview sur YouTube justement, chez Matt Hill, il a révélé qu'il était bien la personne derrière ce compte qui a été actif très peu de temps, il y a 11 ans. Seulement trois vidéos ont été mises en ligne et elles le sont toujours si vous souhaitez les découvrir. La dernière en date, ci-dessus, cumule tout de même plus de 350 000 vues (le buzz du moment doit aider).

La qualité laisse à désirer, avec un plan fixe et une absence de montage. On doit, en revanche, reconnaître que Timothée Chalamet s'en sortait bien pour créer des manettes customisées. Toujours dans l'interview, il admet qu'il les vendait pour se faire de l'argent de poche. Une vie qui semble désormais bien lointaine, même si le garçon n'est pas bien vieux du haut de ses 25 ans.