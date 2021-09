Jurassic Park 2 : que devient Camilla Belle, l'enfant attaquée au début du film ?

Née le 2 octobre 1986, Camilla Belle avait dix ans lors du tournage de "Jurassic Park 2", le temps d'une introduction mémorable. Découvrez ce que devient l'actrice aujourd'hui.

Les premiers pas de Camilla Belle dans Jurassic Park 2

Malgré une première apparition au cinéma dans La Petite Princesse (1995) de Alfonso Cuarón, c'est bien avec Le Monde perdu : Jurassic Park (1997) que Camilla Belle s'est fait remarquer à l'âge de dix ans. En effet, elle est au centre d'une scène d'introduction assez mémorable. C'est elle qui interprète la jeune Cathy Bowman, présente sur l'île d'Isla Sorna avec ses parents. La croisière de la famille tourne alors au désastre lorsque l'enfant croise la route de Compsognathus. Des petits dinosaures qui peuvent sembler inoffensifs, mais qui en nombre sont bien dangereux. Et ils ne comptent pas se contenter du sandwich de Cathy pour leur casse-dalle...

Cathy (Camilla Belle) - Jurassic Park 2 ©United International Pictures

Une scène assez traumatisante. D'autant qu'on ne saura jamais vraiment ce qu'est devenu le personnage par la suite. Le film disant uniquement qu'elle a été blessée mais qu'elle va bien. Concernant Camilla Belle, après cette expérience, elle continua d'apparaître sur les plateaux aux côtés de castings prestigieux. En 1998 par exemple, elle jouait Sandra Bullock jeune dans le film Les Ensorceleuses, porté également par Nicole Kidman. Puis, les années ont passé, et après avoir été à la tête du téléfilm de Disney Channel, Les Filles de l'océan (2000), on la retrouvait en 2006 dans Terreur sur la ligne, remake du film de 1979 de Fred Walton. Âgée alors de 20 ans, Camilla Belle jouait là une baby-sitter harcelée par un homme au téléphone.

Les films marquants des années 2000

La fin des années 2000 aurait pu permettre à la comédienne de passer un cap. Car outre Terreur sur la ligne, on la retrouve dans The Quiet (2008) aux côtés Elisha Cuthbert, et surtout dans le film 10 000 (2008) de Roland Emmerich. Bien que ce dernier ait été un bon succès au box-office mondial (quasiment 270 millions de dollars), l'actrice ne va pas trouver de rôle vraiment mémorable par la suite. Même si elle tourne dans une quinzaine de films en dix ans, la majorité des longs-métrages en question auront des sorties limitées. La plupart étant inédits en France.

Jil (Camilla Belle) - Terreur sur la ligne ©Gaumont Columbia Tristar Films

Dernièrement, on a tout de même pu la voir le temps de deux épisodes dans la série Dollface sur Disney+. Un rôle secondaire mais qui permet de la retrouver à l'écran. Laissant finalement un peu de côté cet exercice, Camilla Belle est également passée derrière la caméra pour tourner un segment du film d'horreur Phobias. Une première expérience de réalisatrice qui pourrait en amener d'autres.

À côté des tournages

En attendant, en plus d'être la porte-parole de l'association Kids with a Cause, qui vise à aider les enfants défavorisés, Camilla Belle reste très présente sur les réseaux sociaux et notamment Instagram où elle poste avant tout des images de son quotidien.

Côté vie privée, elle a partagé sa vie avec le chanteur américain Joe Jonas après avoir tourné dans le clip de Lovebug des Jonas Brothers. Une relation qui n'aura pas duré très longtemps (entre 2008 et 2009) mais qui aura inspiré à Taylor Swift, ex-petite amie de Joe Jonas, la chanson Better Than Revenge. Depuis elle reste particulièrement discrète sur sa vie privée.