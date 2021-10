Vikings : que devient Travis Fimmel (Ragnar Lothbrok) ?

Personnage principal de la série Vikings, Travis Fimmel a prêté ses traits à Ragnar pendant plusieurs années. Alors que la série s'est achevée le 30 décembre 2020, que devient l'acteur ?

Vikings : Ragnar Lothbrok

Vikings s'est achevée au terme de six saisons et 89 épisodes. La série de Mickael Hirst relate les aventures de Ragnar Lothbrok. Tourné vers le futur, le jeune fermier viking amènera son peuple à naviguer au-delà de tout ce qu'ils connaissaient. Expéditions après expéditions, combats après combats, sa soif d'aventure mais aussi de savoir, le poussera à remettre en question ses croyances mais également à devenir Roi des Vikings.

Ragnar Lothbrok (Travis Fimmel) - Vikings ©History

La série à succès mettait en avant Travis Fimmel qui incarnait le célèbre viking depuis 2013. Malgré une interprétation saluée et une intrigue qui fonctionne, l'acteur a fait ses adieux avant même la fin de la série. Après un discours magistral, Ragnar Lothbrok meurt dans l'épisode 15 de la saison 4. Un coup dur pour les fans qui évoquent encore constamment la série et attendent avec impatience le prequel : Vikings : Valhalla. Mais après tant d'années dans la peau de Ragnar Lothbrok, que devient son interprète ?

L'après Vikings

D'abord mannequin, Travis Fimmel décide de devenir acteur et se paie des cours d'art dramatique. Malgré plusieurs apparitions dans des séries ou encore des films, c'est dans Vikings que l'acteur obtient la consécration. D'abord diffusée sur History Channel, la série entre fiction et réalité remporte un véritable succès. Travis Fimmel se fait remarquer et alors qu'il entame la quatrième saison de la série, il obtient un rôle dans le film Warcraft : le Commencement, l'adaptation de la série de jeux vidéo du même nom. Et si les fans pleurent encore son départ de Vikings, l'acteur, lui, voit déjà plus loin.

Cela ne m’a pas coûté. Je ne fais pas partie de ces acteurs qui vivent et respirent le personnage et le ramène à la maison. Ce fut une expérience formidable et la meilleure chose que j’ai faite à coup sûr, mais maintenant nous devons passer à autre chose.

Après avoir incarné un personnage de jeu vidéo dans Call of Duty : Black Ops III, Travis annonce en 2019 qu'il sera aux côtés d'Uma Thurman dans Tau Ceti Four. Depuis 2020 il a également rejoint le casting de la série Raised by Wolves, où il interprète Marcus. Prochainement, il sera à l'affiche de Die in gunfight de Collin Schiffli.