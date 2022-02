Sean Penn : la star s'est rendue en Ukraine pour réaliser un documentaire sur l'invasion russe

Le jeudi 24 février 2022, quelques heures après l'invasion russe ordonnée par Vladimir Poutine, Sean Penn a été photographié à Kiev, alors que la capitale ukrainienne est actuellement la cible de bombardements. Le comédien et réalisateur préparerait un documentaire sur le conflit.

Sean Penn s'est rendu à Kiev

Alors que l'offensive russe a débuté sur le territoire ukrainien et que les forces armées avancent vers Kiev, Sean Penn est actuellement dans le pays, selon les informations de Variety. L'acteur a été photographié dans la capitale jeudi 24 février 2022. Il assistait à une conférence de presse durant laquelle des porte-paroles du gouvernement s'exprimaient sur la situation. Le comédien et réalisateur doublement oscarisé s'est également entretenu en tête-à-tête avec le président Volodymyr Zelensky, comme l'a fait savoir ce dernier dans une story Instagram relayée par Le Parisien.

Dans un message publié sur Facebook, le bureau du président ukrainien a déclaré, cité par CNews :

Sean Penn est venu à Kiev spécifiquement pour enregistrer tous les événements qui se déroulent en Ukraine en tant que réalisateur de documentaires et pour dire au monde la vérité sur l’invasion de notre pays par la Russie.

Sean Penn et Volodymyr Zelensky ©Instagram

Dans un communiqué publié par Newsweek, l'ambassade ukrainienne a ajouté :

Sean Penn fait preuve d’un courage qui fait défaut à beaucoup d’autres, notamment aux hommes politiques occidentaux. Plus il y aura de personnes de ce genre dans notre pays, de vrais amis de l’Ukraine, qui soutiennent la lutte pour la liberté, plus vite il sera possible d’arrêter l’attaque perfide de la Russie.

Un documentaire sur l'invasion russe en préparation

D'après Variety, Sean Penn préparerait un documentaire sur l'invasion russe produit par Vice Studios. En novembre 2021, le réalisateur de Crossing Guard, The Pledge ou encore Into the Wild s'était déjà rendu en Ukraine pour rencontrer des combattants à la frontière avec la Russie.

L'acteur de Mystic River est loin d'en être à sa première action militante. En 2003, la star avait voyagé en Irak pour dénoncer fermement l'intervention américaine. En 2005, il avait secouru des victimes de l'ouragan Katrina à la Nouvelle-Orléans. Après le tremblement de terre qui avait ravagé Haïti en 2010, il avait aussi tenu à agir sur place.