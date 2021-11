Tom Hanks a refusé d'aller dans l'espace avec Jeff Bezos

Depuis plus de 30 ans, Tom Hanks a prouvé qu’il était le genre d’homme à accepter de nombreux défis. Mais partir explorer l’espace avec Jeff Bezos ? Cela est impossible pour lui. Et l’acteur a une bonne raison de ne pas le faire.

Tom Hanks : Avant Blue Origin, Apollo 13

26 ans avant que Jeff Bezos ne propose à Tom Hanks de partir dans l’espace via sa société aérospatiale Blue Origin, l’acteur s’était déjà frotté à cet univers. En effet, tout le monde se souvient qu’en 1995, le comédien incarnait l’ancien astronaute Jim Lovell dans le film culte Apollo 13. Bien que le tournage ne se soit pas déroulé dans l’espace, mais dans un avion, toutes les conditions de vraies situations en apesanteur ont été reproduites. Tom Hanks en était d’ailleurs ressorti très marqué, puisqu’il n’est jamais facile de tourner plusieurs minutes dans un appareil qui monte et qui redescend à une vitesse de 800 km/h.

Apollo 13 ©Universal Pictures

Cependant, l’acteur a tenu le choc et a offert une performance qui a même ravi le « vrai » Jim Lovell, pourtant sceptique au départ sur l’acteur. Son interprétation lui a d’ailleurs valu d’avoir un astéroïde à son nom. De quoi lui donner envie d’aller peut-être dans l’espace, et faire comme William Shatner qui est devenu l’homme le plus âgé à avoir connu une expérience spatiale ? Jamais de la vie

Un prix trop exorbitant pour voyager

Si Tom Hanks a refusé l’offre du milliardaire Jeff Bezos, ce n’est pas par peur ou par mal de l'espace. C’est tout simplement parce que le coût du vol valait son pesant d’argent : 28 millions de dollars. Autant dire que l'acteur n'a pas mâché ses mots lors de son passage au talk-show animé par Jimmy Kimmel :

Oui, Jeff m’a proposé, à condition que je paie. Et ça coûte environ 28 millions de dollars, ou quelque chose comme ça. Je gagne bien ma vie, Jimmy. Je gagne bien ma vie mais je ne vais pas débourser une telle somme. Vous savez quoi, on peut simuler l’expérience d’aller dans l’espace maintenant. C’est un vol d’environ 12 minutes, c’est à peu près tout ?

Sous les rires du public, Tom Hanks a donc tournoyé autour de sa chaise pour prouver que cela était possible. Preuve qu’il n’est pas le genre d’homme à dépenser son argent dans tout et n'importe quoi, sous prétexte qu'il est riche.

Tom Hanks sera très attendu dès le 5 novembre pour la sortie de Finch, prévu sur Apple TV+. Son actualité sera également très chargée en 2022 puisqu’il devrait être à l’affiche de trois films : Elvis, Pinocchio et Asteroid City. À 65 ans, le célèbre comédien n’a donc pas fini d’être surbooké.